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Dünya

Liderler ''vatandaşlık'' başlığını görüştü LEFKOŞA (A.A)

14 Eylül 2011 22:50

-Liderler ''vatandaşlık'' başlığını görüştü LEFKOŞA (A.A) - 14.09.2011 - Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereler kapsamında  bugün yeniden bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın görüşmesi tamamlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, görüşmenin ardından, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada bugün de ''vatandaşlık'' konusunu görüştüklerini söyledi. Bir önceki görüşmede de vatandaşlık konusunu ele aldıkları, tarafların öneri kağıtları teatisinden sonra değerlendirme yaparak, özel temsilcilere görev verdiklerini hatırlatan Eroğlu, bu sabah buluşan özel temsilcilerin vatandaşlık önerilerini yakınlaştırmaya çalıştığını kaydetti. Liderler görüşmesinde de bunları ele aldıklarını ifade eden Eroğlu, ''ekonomi'' ve ''AB'' başlıklarının ardından, ''bazı konularda yakınlaşma olup olmayacağını 21 Ekim'e kadar değerlendirmeye çalışacaklarını'' belirtti. Eroğlu, cuma günkü görüşmede ''ekonomi'' başlığına geçeceklerini kaydetti. Derviş Eroğlu, ''toprak, mülkiyet'' başlıklarını daha önce görüştüklerini; iki gün ayırdıkları vatandaşlık konusunu bugün tamamladıklarını, ''yönetim ve güç paylaşımı''nı 4 gün görüştüklerini anlatarak, New York dönüşü AB başlığını da ele alacaklarını ifade etti. Liderlerin bir sonraki görüşmesi 16 Eylül Cuma günü yapılacak.

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