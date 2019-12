Liderler toplam 267 vekili liste dışı bıraktı!

T24 - Boş sandalyeler nedeniyle halen 540 milletvekili bulunan Meclis’te liderler, toplam 267 milletvekilini bu dönem TBMM’ye taşımama kararı aldı. AK Parti’de 20 milletvekili aday olmadı.



Erdoğan, 167 vekili listeye koymadı. Böylece 333 kişilik AK Parti grubundan 187 milletvekili listeye girmedi. CHP, 101 milletvekilinden 64’ünü listeye koymadı. MHP, 72 milletvekilinin 27’sini liste dışı bırakarak, en az değişimi gerçekleştiren parti oldu. BDP’den 9 vekil liste dışı kaldı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



12 Haziran’da yapılacak seçimlere, Ak Parti başta olmak üzere CHP ve MHP, tam bir yenilenme ile girecek. Boş sandalyeler nedeniyle halen 540 milletvekili bulunan Meclis’te liderler, toplam 267 milletvekilini bu dönem, TBMM’ye taşımama kararı aldı. Partilerde büyük oranda yenilenme yaşanırken, Ak Parti’de beklenen “abileri dinlendirme”, “gençleri nadasa bırakma” projesi gerçekleşmedi. Ak Parti’de 20 milletvekili aday olmadı. Erdoğan’ın da listeye koymadıkları dikkate alındığında 333 kişilik Ak Parti grubundan 187 milletvekili listeye girmedi. AK Partinin popüler isimleri yine listelerde kendilerine yer buldular. Listedeki sürpriz Bakan Selma Kavaf, Kürşad Tüzmen, Hilmi Güler ve Edibe Sözen gibi isimlerin yer bulamaması oldu.





Karakutu yok



CHP, 101 milletvekilinden 64’ünü listeye koymayarak, oran açısından en büyük operasyonu yapan parti oldu. Meclis grubundan 37 isim milletvekili listelerinde kendisine yer buldu. Listelerden yer bulan vekiller arasında “seçilebilecek yer” olarak nitelendirilen sıralarda ise 29 milletvekili yer aldı. CHP’nin 10 yıllık genel sekreteri ve “Karakutusu” Önder Sav listede yer bulamadı. MHP, 72 milletvekilinin 27’sini liste dışı bırakarak, en az değişimi gerçekleştiren parti oldu. MHP, Sümer Oral gibi merkez sağ partilerin adaylarına listesinde öncelik veren MHP’de, bu kez daha çok kadın adaya yer verildi. Bahçeli’nin, kurmay kadrosunun tamamı listelerde seçilecek yerlere kondu. 21 milletvekili olan BDP mevcut listeden 9 ismi yeniden aday göstermedi. BDP’den Hamit Geylani, Fatma Kurtulan, Nuri Yaman, Özdal Üçer, Ufuk Uras, Nezir Karabaş, Osman Özçelik, Şerafettin Halis, Sevahir Bayındır aday olmazken, KCK ağırlıklı liste yapıldı.

Erdoğan, en son grup toplantısında Diyarbakır milletvekillerine, “BDP’liler her gün seçim bölgesinde çalışıyor, siz ‘can güvenliğimiz yok’ diye gitmiyorsunuz. Milletvekili seçilirken can güvenliğiniz var mıydı?” sözleriyle dile getirdiği kızgınlığını listeye yansıtan Erdoğan, Diyarbakır’da Tarım Bakanı Mehdi Eker dışında 5 milletvekilini liste dışı bıraktı. Abdurrahman Kurt, Kutbettin Arzu, İhsan Arslan, Osman Aslan ve Ali İhsan Merdanoğlu’nu Diyarbakır’dan aday gösterilmedi.





Şener de bağımsız



TP Genel Başkanı Abdüllatif Şener de, Sivas’tan Bağımsız Milletvekili adayı oldu. Ak Parti’nin 12 Haziran’daki genel seçimler için yeniden aday göstermediği Milletvekilli Zülfikar İzol da, seçim bölgesi Şanlıurfa’dan bağımsız aday oldu. İzol, “Ailemin, aşiretimin isteği doğrultusunda bağımsız aday oldum. Şu an aşiretimiz, bütün şehir ayaklandı ve 12 Haziran’da her şey daha net gözükecek” dedi. GENÇ Parti, Halkın Yükselişi Partisi (HYP) ve Türkiye Partisi, YSK’ye seçimlerden çekildiğini açıkladı. Böylece, 24 partili olarak belirlenen oy pusulasında 21 parti yer alacak. Seçime katılsalardı, oy pusulasında HYP 14’üncü, Türkiye Partisi 17’nci, Genç Parti 18’inci sırada yer alacaklardı. İlk aday listesini ise Türkiye Komünist Partisi YSK’ya bildirdi.





Oy pusulasında 18 parti olacak



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, seçime 18 siyasi partinin katılacağını açıkladı. Em, Alternatif Parti, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Halkın Yükselişi Partisi ve Türkiye Partisi’nin seçime katılmama kararı aldıklarını kaydetti. Yeni duruma göre oy pusulasında sağdan sola doğru kaydırma yapılacağını söyleyen Em, geçici aday listelerinin 19 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanacağını vurguladı.