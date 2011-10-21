-Liderler son kez bir araya geldi LEFKOŞA (A.A) - 21.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında, Lefkoşa ara bölgede yeniden bir araya geldi. Liderler, 30-31 Ekim tarihlerinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılımıyla New York'ta yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesi öncesinde son kez görüşüyor. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın ikametgahındaki görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile Özel Temsilci Buttenheim de katılıyor. Görüşmede, liderlerin, kaldıkları yerden devam etmeleri ve özellikle ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığı altındaki bazı konularla, ''Mülkiyet'' ve ''AB'' başlıklarını ele almaları bekleniyor. Liderler, 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılan üçlü Kıbrıs zirvesinde müzakerelerin yoğunlaştırılmasını kararlaştırmış ve Ada'ya dönünce bu kapsamda 19 görüşme planlamıştı. Yoğunlaştırılmış görüşmelere 25 Temmuz'da başlayan liderler, bugün planlanmış son görüşmeyi yapıyor. Ay sonu New York'da Green Tree adlı çiftlikte yapılacak görüşmede, müzakerelerdeki ''ilerlemeye'' ilişkin durum değerlendirmesi yapılacak.