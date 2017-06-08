T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liderler reddetti, İsmail Kahraman grup başkanvekilleriyle görüşecek

Bahçeli’den sonra Kılıçdaroğlu da davete olumsuz yanıt verdi

08 Haziran 2017 01:03

Hülya Karabağlı

CHP ve MHP’nin genel başkanlarından olumsuz yanıt alan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yarın saat 14.00’da partilerin görevlendirdiği gurup başkanvekilleri ile bir araya gelecek.

Toplantıya AKP’den Mustafa Elitaş, CHP’den Levent Gök, MHP’den Erkan Akçay, HDP’den Sırrı Süreyya Önder katılacak.

Yarın ki toplantıda, iç tüzük komisyonu kurulup kurulmayacağı konusuna açıklık getirilmesi bekleniyor.

Üç dönemdir iç tüzük hüsranla sonuçlandı

TBMM’de iç tüzük değişikliği üç dönemdir siyasetin gündemi. AKP önerisiyle ilk olarak 16 Ekim 2008'de Meclis bünyesinde İçtüzük Uzlaşma Komisyonu kuruldu.  CHP, MHP ve DTP'nin temsil edildiği komisyon, 4 partinin mutabakatıyla 16 Şubat 2009'da yeni bir içtüzük taslağı hazırladı. Ancak bir sonuca bağlanmadı. 2011 seçimlerinden sonra yeniden komisyon oluşturdu. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dönemindeki bu komisyon, üzerinde uzlaştıkları bir içtüzük taslağı hazırlayamadan dağıldı. 

ETİKETLER

ismail kahramaniç tüzükhülya karabağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24