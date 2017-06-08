Liderler reddetti, İsmail Kahraman grup başkanvekilleriyle görüşecek

CHP ve MHP’nin genel başkanlarından olumsuz yanıt alan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yarın saat 14.00’da partilerin görevlendirdiği gurup başkanvekilleri ile bir araya gelecek.

Toplantıya AKP’den Mustafa Elitaş, CHP’den Levent Gök, MHP’den Erkan Akçay, HDP’den Sırrı Süreyya Önder katılacak.

Yarın ki toplantıda, iç tüzük komisyonu kurulup kurulmayacağı konusuna açıklık getirilmesi bekleniyor.

Üç dönemdir iç tüzük hüsranla sonuçlandı

TBMM’de iç tüzük değişikliği üç dönemdir siyasetin gündemi. AKP önerisiyle ilk olarak 16 Ekim 2008'de Meclis bünyesinde İçtüzük Uzlaşma Komisyonu kuruldu. CHP, MHP ve DTP'nin temsil edildiği komisyon, 4 partinin mutabakatıyla 16 Şubat 2009'da yeni bir içtüzük taslağı hazırladı. Ancak bir sonuca bağlanmadı. 2011 seçimlerinden sonra yeniden komisyon oluşturdu. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek dönemindeki bu komisyon, üzerinde uzlaştıkları bir içtüzük taslağı hazırlayamadan dağıldı.