Liderler oylarını kullandı; işte ilk mesajları...

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan halk oylaması kapsamında, oylarını kullandı. Oyunu İzmir'de kullanan Binali Yıldırım, "Çıkacak sonuç ne olursa başımızın tacıdır" derken Kılıçdaroğlu da "İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte ülkenin başka sorunlarını tartışma imkânımız olur" açıklamasında bulundu. Yapılan halk oylamasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bahçeli ise, "Türkiye'de siyaset, yeni bir yapılanmaya gidecektir" ifadesini kullandı.

Eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dahil 13 milletvekili tutuklu bulunan HDP'nin parti sözcüsü Osman Baydemir de oyunu Ankara'da kullanan siyasiler arasında yer aldı. Baydemir, “Yeni bir kapının açılmasına vesile olsun. Sonuç itibariyle demokrasi kazansın, özgürlükler kazansın, memleket kazansın. Onurlu bir barışın kapısı açılsın” temennisinde bulundu. Baydemir, referandumun sonucunun 'hayır' olacağı görüşünü dile getirdi.

Oyunu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım" diye konuştu.

Siyasi parti liderleri arasında oyunu kullanan ilk isim AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vatandaşlık görevimizi yaptık, şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde, 81 vilayetimizde, ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içerisinde, kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar, tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar, en güzel karardır. Teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu, Ankara'da sandığa gitti

Kılıçdaroğlu, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile birlikte kullandı. Oy verme işleminin ardından okul bahçesinde açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"Son derece güzel bir kampanya yürüttük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Çok mutluyum. Türkiye'nin kaderini oyluyoruz bugün, bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusuyla oylarını kullanacaklar. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte ülkenin başka sorunlarını tartışma imkânımız olur."

"Türkiye'de siyaset, yeni bir yapılanmaya gidecek"

"Vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi sebebiyle çok mutlu olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Milletimizin hayatında nemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset, yeni bir yapılanmaya gidecektir. O bakımdan herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması, demokrasi kültürünün de bir gereği olacaktır"

"Hayırlı olsun"

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, oyunu Antalya'da kullandı. Baykal, basın mensuplarına şunları söyledi:

“Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle, kendi tarihiyle, kendi geleceğiyle bir anlamda bir hesaplaşma oylaması bu. Herkes, hepimiz görevimizi yapmaya çalıştık. Artık karar, tercih milletin, millet kararını alıyor. Umarım Türkiyemizi yeni sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorunlar, sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor. Ama demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde, inanıyorum yeni bir enerjiyle geleceğe doğru Türkiye daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacaktır. Sonucu hep beraber bekliyoruz. Umarım hiçbirimizin üzülmeyeceği bir tercih ortaya çıkar. Bu doğrultuda bütün Türkiye duyarlılığını sergiliyor. Katılımın her yerden çok yüksek düzeyde olduğu haberleri alıyoruz. Bu çok hoş, güzel bir şey. Konunun önemini herkesin içine sindirdiği, kavradığı anlaşılıyor. Umarım tercih de bu doğrultuda çıkar. Yani bunu net bir şekilde söyleme gereği duyuyordum. Çünkü tarihi bir karar olacak gerçekten. Bunu anlatma konusunda üzerimize düşeni yaptık şu ana kadar. Bundan sonra artık karar milletin, inşallah güzel bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Hayırlı olsun, ülkemiz için aydınlık bir geleceğin dayanağı olsun bu karar."

Hulusi Akar da oyunu kullandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da oyunu Ankara'da kullandı. Eşi Şule Akar ile Çankaya İlkokuluna gelen Akar, 1145 No'lu sandıkta oy verdi. Orgeneral Akar, oy kullandıktan sonra kısa süre eşinin oy vermesini bekledi. Akar çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.