-LİDERLER MÜLKİYETİ GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A) - 04.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgede heyetleriyle birlikte görüşen liderlerin gündeminde mülkiyet konusu var. Kıbrıs Rum tarafı mülkiyet konusuyla birlikte toprak, harita ve göçmenler konularını da görüşmek istiyor, Kıbrıs Türk tarafı ise buna karşı çıkıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, mülkiyet konusu bitmeden başka konuya geçmeyeceğini sürekli dile getiriyor. Eroğlu, dün de müzakerelerle ilgili olarak bir süre başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'na bilgi vermişti. Liderlerin bugünkü görüşmenin dışında 10 ve 31 Ağustosta planlanmış iki görüşmesi daha var. Bugünkü görüşmeye BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim de katılıyor.