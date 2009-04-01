Liderler Londra'da, eylemciler sokakta

Obama ve Brown iyimser

Resmi olarak bu akşam verilecek resepsiyon ve akşam yemeğiyle başlayacak zirvede yarın yapılacak toplantıda G20 ülkelerinin liderleri, 1930 yılından bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük ekonomik kriz için ortak bir çare arayışına girecek.Başkent Londra'da "şimdiye dek görülmemiş protestoların sergilenmesinin beklendiğini" açıklayan İngiliz polisi, liderlerin, özellikle de ABD Başkanı Barack Obama'nın dün Londra'ya gelmesinden bu yana güvenlik önlemlerini çok yüksek seviyede artırdı.Londra'nın merkezinde polisin varlığı gözle görülür biçimde hissedilirken, hemen hemen her sokak başında devriye araçlarının beklediği göze çarpıyor. Bu arada ABD'nin gerek Mayfair bölgesindeki büyükelçilik binası gerekse Regent Park bölgesindeki ikametgahlarında da güvenlik önlemleri olağanüstü seviyeye ulaştı.Polis, Başkan Obama ve eşinin kalacağı ABD Büyükelçisinin ikametgahına giden yolu tümüyle trafiğe kapattı ve yolda büyük barikatlar kurdu.Londra'da finans dünyasının kalbi olarak nitelenen City bölgesinde de olağanüstü güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Bu arada polis, bölgede çalışan zengin bankacılara protestoların hedefi olmamak için çok gösterişli giyinmemeleri, gösterişli otomobilleriyle işe gelmemeleri, büroya girdikten sonra gün boyunca mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları gibi tavsiyelerde bulundu.İngiltere Başbakanı Brown ve ABD Başkanı ObamaABD Başkanı Obama da Londra'ya, ilk Avrupa turu çerçevesinde geldi. Obama'nın ziyaretine, İngiliz hükümetinin yaptığı tanıtımın da etkisiyle küresel ekonomik krizin sona ermesine yol açacak anlaşmanın yapılacağı tarihi ziyaret anlamı yüklenirken, İngiliz basını bugün "beklentilerin boşa çıkabileceği" uyarılarına yer verdi.G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı, küresel ekonomik krizle nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği oluşacağından emin.ABD Başkanı Obama bugün Londra'da bir dizi görüşme yapacakABD Başkanı Barack Obama ortak basın toplantısında, tüm güçlüklere karşın, ekonomik krizle mücadele konusunda G20 ülkeleri arasında uzlaşmanın sağlanacağını söyledi.Bu zirvede tüm sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Obama, ancak ülkeler arasındaki fikir ayrılıklarının da abartıldığını belirtti.Obama gibi Gordon Brown da yarın başlayacak müzakerelerin sert geçeceğini kabul etti.Brown küresel ekonomide reform ve canlanmaya yönelik küresel bir plan üzerinde uzlaşmaya sadece saatler kaldığını söyleyerek iyimserliğini de ortaya koydu.Basın, G20 zirvesinden spesifik bir mali teşvik planı çıkmaması olasılığının giderek arttığını, buna da Avrupa ülkeleriyle ABD-İngiltere ittifakı arasında ortaya çıkan kavganın yol açtığını yazdı.Yarın sabah Excel adlı fuar merkezinden dönüştürülen kongre merkezinde yapılacak G20 liderler toplantısına, aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve İngiltere'nin devlet ve hükümet başkanlarıyla AB temsilcisi katılacak.Resmi olarak bu akşam Kraliçe II. Elizabeth'in vereceği resepsiyon ve Başbakan Gordon Brown'ın düzenleyeceği akşam yemeğiyle başlayacak zirve, yarın akşam saatlerinde, Brown'ın yapacağı basın toplantısı ve yayımlanacak sonuç bildirgesiyle çalışmalarını tamamlayacak.Bugün gün boyunca ülkeler arasındaki temasların sürmesi ve sonuç bildirgesine kendi görüşlerini ağırlıklı olarak yansıtmak isteyen ülkelerin, görüşlerini paylaşan ülkelerle kulis faaliyetlerini hızlandırması öngörülüyor.Bu arada 6 ayrı emniyet müdürlüğünde bütün izinlerin kaldırılmasına neden olan ve 7,5 ile 10 milyon sterlin arasında bir güvenlik maliyeti bulunan zirve öncesinde bugün protestoların da artması bekleniyor. Protestocuların bugünkü hedefleri arasında, İngiltere Merkez Bankası binasının bulunduğu City bölgesiyle ABD büyükelçiliğinin bulunduğu ifade ediliyor.