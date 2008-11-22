Liderler kadın olsa kriz patlamazdı

Dünya işkadınlarını bir araya toplamayı hedefleyen NEWWW Derneği’nin Başkanı Christine Chauvet ekonomik krizde Wall Street’te aynı hayal gücüne sahip aynı jenerasyondan gelen beyaz erkeklerin etkili olduğuna dikkat çekerek "Kadınlar bu dünyayı tek başına kurtarmayacak. Ama biz yeni bir vizyon katmalıyız" dedi.



ABD’den başlayıp dünyaya yayılan ekonomik krizde Wall Street’te aynı hayal gücüne sahip aynı jenerasyondan gelen beyaz erkeklerin etkili olduğunu söyleyen dünya iş kadınlarını bir araya getirmeyi amaçlayan NEWWW derneğinin Başkanı Christine Chauvet "Bu grubun yeni bir bakış açısına ihtiyacı var. Kadınlar bu dünyayı tek başına kurtarmayacak. Ama biz yeni bir vizyon katmalıyız" dedi.



Camdan gökyüzü var



Dünyada iş sahibi girişimci kadınları bir araya toplamayı hedefleyen derneğin başkanı Chauvet Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)’ın ’Küresel Değişimde Uluslararası İş Kadınlarının Ekonomik, Siyasal Kültürel ve Sosyal İşbirliği’ konulu sempozyumda şunları söyledi: "Modern Türkiye’de gelişen iş kadını ülkeye çok şey katabilir. Bu birlik çerçevesinde yeni ilişkiler kurularak uluslararası katkıyı geliştirmek istiyoruz. Büyük kurumsal şirketlerde hálá camdan bir gökyüzü var."



Kadın daha iyi lider



TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da erkek egemen finans sektöründe erkeklerin daha çok risk aldığını ve kapitalist sistemde korkusuzca yer aldığını ifade ederek şöyle konuştu "İnsan kaynakları uzamnlarının ortaya koyduğu bu görüş liderlik tanımını değiştirdi. Görüldü ki iyi lider kararlarını risk planları yaparak alandır. Bu durumda kadınlar liderlik vasfını erkeklere göre daha çok taşıyorlar. Ancak, 1911’lerde başlayan Kadın hareketi o kadar uzun bir devrim ki, bir türlü gerçekleşmiyor."



İş dünyasında kadın yok



Kadınların hálá yönetimlerde yer almak istemiyor oluşuna dikkat çeken Bulut şöyle devam etti: "Küçük sermayeler ile küçük girişimci kalmak bize yeterli geliyor. diyor. 130 ülkdede kadınların iş dünyasında varlığı açısından 123’üncüyüz. Ekonomik krizin küresel anlamda çözümü için işbirliğinden uzak olmamalıyız."



Bakana gezi eleştirisi



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in katıldığı toplantıda bakanları yurtdışı görüşmelerde iş dünyasından az sayıda kadın ile tesmil etmekle eleştiren Bulut "Tüm dünyayı iş adamları ile dolaşıyorsunuz Sayın Bakanlar. Türk kadını tüm dünyada hayranlık kazanıyor. Bundan sonraki gezilerde 3 iş adamı 10 iş kadını görmek istiyoruz" dedi. Bakan Tüzmen de buna cevap olarak şunu söyledi: "Kadınlkar olmadan dünya çok tatsız ve anlamsız olurdu. Ancak, gerek sivil toplum kuruluşlarında hem de ihracatçı birliklerinde kadın temsilcilerin sayısı yetersiz."



Kadın desteği olmadan bu krizi aşamayız



Kadının desteği olmadan krizi atlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "Bugünkü kriz ortamında kadın girişimcilerin etkisi tartışılacaktır. Bizim için tüm dış ticaret çalışmalarında, dış ticaret hacminin 350 milyar dolara gelmesinde kadının büyük emeği var. Yaptığımız fuarlarda kadın girişimci sayısı hızla artıyor" dedi.



Rafsancani, Kürşad Tüzmen’le tokalaşmadı



TİKAD onur konuğu olarak sempozyuma katılan İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı, Kadınların Dayanışması Derneği (WSAI) Genel Sekreteri Fatemeh Hashemi Rafsancani, Türk iş kadınlarıyla biraraya geldi. İ



ran’da kanser hastası çocuklar için bir hastane yaptırmaya planlayan Rafsancani, bu amaçla Türkiye’deki bazı hastaneleri dolaşıp fikir edindi. Toplantıda Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, salona girişte protokol sırasında oturan iş kadınlarının elini sıktıktan sonra Rafsancani’nin bulunduğu yere yöneldi. Rafsancani, Tüzmen’i ayağa kalkarak selamlamakla yetindi. Tüzmen de salondan ayrılırken, Rafsancani’nin yanına gitmedi. Rafsancani, kameralar karşısında sık sık çarşafıyla yüzünü kapatmaya çalıştı.















