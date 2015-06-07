Liderler hangi okullarda oy kullanacak?

Türkiye, 25. dönem parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere, bugün sandık başına gidecek. Yurt içinde 53 milyon 765 bin 231 seçmen, tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak. HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş İstanbul'da, Figen Yüksekdağ ise Van'da olacak.

20 parti yarışacak

AK Parti, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Komünist Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi 75 seçim çevresinde, Merkez Parti 73 seçim çevresinde, Liberal Demokrat Parti (LDP) 58 seçim çevresinde, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Yurt Partisi 56 seçim çevresinde, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi 55 seçim çevresinde, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 165 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

Oy verme saatleri

Seçmenler, tüm yurtta 08.00-17.00 saatlerinde oy verecek. Saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler

Parti liderlerinin de oy kullanacağı yerler belli oldu. Buna göre;

* AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya Şükrü Doruk Kız İmam Hatip Lisesi’nde,

* Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda,

* Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ Van İpekyolu Zaferler İlkokulu’nda, Selahattin Demirtaş ise İstanbul Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu’nda,

* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara’da Anıttepe İlkokulu’nda,

* Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ankara’da Turhan Dökmeci İlkokulunda, eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mustafa Destici de Fethiye Kemal İlkokulu’nda oy kullancak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Küçük Çamlıca’da bulunan Saffet Çebi İlköğretim Okulu’nda oyunu kullanacak.