T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liderler hangi okullarda oy kullanacak?

Bu seçimlerde 20 parti yarışacak

07 Haziran 2015 10:31

Türkiye, 25. dönem parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere, bugün sandık başına gidecek. Yurt içinde 53 milyon 765 bin 231 seçmen, tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak. HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş İstanbul'da, Figen Yüksekdağ ise Van'da olacak.

 

20 parti yarışacak

 

AK Parti, Anadolu Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Komünist Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Millet Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi 85 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi 75 seçim çevresinde, Merkez Parti 73 seçim çevresinde, Liberal Demokrat Parti (LDP) 58 seçim çevresinde, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Yurt Partisi 56 seçim çevresinde, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi 55 seçim çevresinde, Hak ve Adalet Partisi 43 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 165 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

 

Oy verme saatleri

 

Seçmenler, tüm yurtta 08.00-17.00 saatlerinde oy verecek. Saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

 

Liderlerin oy kullanacağı yerler

 

Parti liderlerinin de oy kullanacağı yerler belli oldu. Buna göre;

* AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya Şükrü Doruk Kız İmam Hatip Lisesi’nde,

* Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda,

* Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ Van İpekyolu Zaferler İlkokulu’nda, Selahattin Demirtaş ise İstanbul Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu’nda,

* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara’da Anıttepe İlkokulu’nda,

* Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ankara’da Turhan Dökmeci İlkokulunda, eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mustafa Destici de Fethiye Kemal İlkokulu’nda oy kullancak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul Küçük Çamlıca’da bulunan Saffet Çebi İlköğretim Okulu’nda oyunu kullanacak.

ETİKETLER

liderlerseçimakpak partichpmhphdpkılıçdaroğluvanistanbulkonyaankarabahçelidemirtaşyüksekdağdavutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24