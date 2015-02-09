Liderler diplomatik çözümden yana



ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi konusunda ABD'nin diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. “Diplomatik çözümden yana olan tavrımız sürüyor. Olanlara seyirci kalamayız” diyen Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemek suretiyle Doğu Ukrayna'daki krizi daha da kışkırtmakla suçladı. Almanya ile Fransa'nın Ukrayna konusundaki barış inisiyatifine ilişkin açıklamalar da yapan Obama, Merkel'in bu konuda kendisini bilgilendirdiğini belirtti. Obama, “Uluslararası Toplum, Avrupa'nın sınırlarının yeniden çizilmesine seyirci kalamaz” dedi.

Obama, Kiev yönetimine silah sevkiyatı konusunda ise ABD yönetiminin henüz karar vermediğini açıkladı. Obama, Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı her türlü seçeneğin gözden geçirildiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ukrayna krizi konusundan askeri çözümden yana olmadıklarını belirtti. “Diplomatik çözüme ağırlık veriyoruz” diyen Merkel, askeri bir çözüm ihtimali görmediğini belirtti. AB ile ABD arasındaki işbirliğine vurgu yapan Merkel, Fransa ile Almanya'nın ortaklaşa başlattığı barış girişiminin başarısız olması halinde, Rusya'ya yönelik yaptırımların yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.