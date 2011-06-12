Liderler de sandık başına gitti

T24 - 24. Dönem Milletvekili seçimlerinde sandık başına giden siyasi liderler oylarını kullandı. Eşi ve oğlu ile beraber oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Gül, "Seçim meydanlarında söyleyenler orada kalmalı" dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan da eşi ve kızıyla oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “meydanlarda biz konuştuk şimdi de milletimiz konuşuyor” yorumunu dile getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Demokrasi şöleni var. Umarım demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur” dedi.



Gül: Seçim meydanlarında söyleyenler orada kalmalı

Eşi ve oğlu ile beraber oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Gül, siyasilere mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu Çankaya İlköğretim Okulu’nda eşi Hayrünisa ve ilk kez oy kullanan oğlu Mehmet Emre ile birlikte kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla kısa bir süre sonbet eden Cumhurbaşkanı Gül, "Bu seçimin milletimiz, vatanımız ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokrasilerin en güzel yanlarından birisi millet iradesinin sandığa yansıdığı, çok partili seçimlerin yapıldığı günlerdir. Bugün onu yaşıyoruz” dedi.



"Milletin karar günü"

Seçim meydanlarında söyleyenlerin orada kalması gerektiğini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphesiz ki demokrasi sadece oy kullanmak anlamına gelmez ama oy kullanmak ve çok partili seçimlere gitmek demokrasinin temel direğidir.

Millet bugün kararını verecek ve yarın da ülkeyi kim yönetecek, nasıl yönetecek bunu işaret edecek.

Bundan sonra seçim meydanlarında söylenenlerin orada kalması, bütün siyasi partilerin ve liderlerin el birliği içerisinde bu ülkenin ve bu ülkenin vatandaşlarının geleceğine dönük işbirliği içerisine girmeleri gerektiğine inanıyorum."



Erdoğan: Şimdi millet konuşuyor

Başbakan Erdoğan, daha önceden yaptığı açıklamada son defa milletvekili adayı olduğunu belirtmişti. Erdoğan son kez Başbakan olarak oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “meydanlarda biz konuştuk şimdi de milletimiz konuşuyor” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine, kızı Sümeyye, annesi Tenzile, oğlu Necmettin Bilal ve gelini Reyhan’la birlikte oyunu Üsküdar’daki Burhaniye İlköğretim Okulu’nda kullandı.

Vatandaşların ilgisi ve “Türkiye seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla okula gelen Erdoğan’a Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara da eşlik etti.

Başbakan Erdoğan 2182 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Gerçekten güzel bir seçim, yorucu ama çok coşkulu bir seçim kampanyasını dün akşam 18. itbariyla bitirdik. Meydanlarda biz konuştuk şimdi de milletimiz konuşuyor. Milletimiz bugün mille iradesini ortaya koymak suretiyle önümüzdeki dört yıl bu ülkeyi kimin yöneteceğine karar verecek. Bu bizler için en onurlu ve saygı duyulması gereken bir karar olacak.”

“Şu ana kadar aldığım haberler itibariyle gayet güzel bir oylama süreci devam ediyor. Ülkemin dört bir yanında gayet sağlık bir şekilde devam eden bir oylama söz konusu. Yapılan oylamanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışa, temel hak ve özgürlüklerin güçlenmesine vesile olmasını diliyor, sizlerin de verdiğiniz destek sebebiyle de teşekkür ediyorum. Bugün sandıklarda görev yapan tüm arkadaşlara, sandık kurulu üyelerine, tüm müşahitlere ve Yükse seçim Kurulu’nun değerli üyelerine de başarılar diliyorum.”

Başbakan oyunu kullandıktan sonra evine döndü. Erdoğan, akşam saatlerinde Ankara’ya dönecek.



Kılıçdaroğlu: Demokrasi şöleni var

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Demokrasi şöleni var. Umarım demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sabah saat 10.15’te oyunu Ankara Arjantin İlköğrteim okulunda kullandı. CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Okul çıkışında toplanan kalabalığın “Başbakan Kemal” tezahüratlarıyla karşıladığı CHP Lideri burada kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi.

“Uzun bir maratonun sonuna geldik. Bugün halkın karar günü. Halkın kararına saygı duyacağız. Güzel bir hava var. Demokrasi şöleni var. Umarım demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur.”

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gitti.



Bahçeli: Milletimiz için hayırlısı olsun

Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada,”artık karar milletimizindir. Bugün akşam inşallah hayırlı sonuçlar milletimiz için oluşur” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe İlköğretim Okulu’nda kullandı.

4480 nolu sandıkta oyunu kullanan Bahçeli çıkışta kısa bir açıklama yaptı:

“Bugün gerçekleştirilen 24’üncü dönem milletvekilliği genel seçimlerinin büyük Türk milletine, bütün siyasi partilerimize ve onların değerli adaylarına hayırlı, uğurlu olmasını Cenab’-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bütün siyasi partilerimiz seçim faaliyeti döneminde elden gelen bütün gayreti göstermiştir. Düşüncelerini halka ulaştırmanın çabası içerisinde olmuştur. Artık karar milletimizindir. Bugün akşam inşallah hayırlı sonuçlar milletimiz için oluşur.”

Bahçeli, zarfın büyüklüğüne yönelik tepkiler olduğuna yönelik bir soruyu, “biz oyumuzu kolay kullandık” diyerek cevapladı. MHP lideri şeffaf sandıkların da daha iyi olduğunu belirtti.





Baykal: Gerekenleri yaptık, bundan sonra takdir milletin

Deniz Baykal, Konyaaltı Caddesi'ndeki evinden eşi Olcay Baykal ile birlikte çıkarak, CHP Antalya İl Başkanı Özer Ülker ve partililerle buluştu. Baykal, daha sonra oy kullanacağı Barbaros İlköğretim Okulu'na gitti. Baykal, eşi ile birlikte 1029 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Deniz Baykal, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, iyisiyle kötüsüyle bir seçim kampanyasının daha tamamlandığını söyledi. Baykal, ''Çok olumlu bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Artık söz milletin. Vatandaşlarımız kararını verecek. Hepimiz bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Gerekenleri yaptık, bundan sonra takdir milletin. Hayırlı olsun'' dedi.



Tahminim yok

Baykal, seçim sonuçlarını Antalya'da takip edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, ''Seçimi takip edeceğim. Antalya'daki seçim sonuçlarını da takip edeceğim. Ama mekan şart değil, nerede olduğu belli olmaz. Yakından izleyeceğim. Artık günümüzde teknoloji, gelişmeleri her yerde izlememize olanak sağlıyor. Büyük ilgiyle Antalya'daki seçim sonuçlarını izleyeceğim. İnşallah Türkiye için iyi olur'' diye konuştu. Baykal, seçim sonuçlarında tahmininin olup olmadığıyla ilgili soruya ise ''hayır yok'' dedi. Baykal, daha sonra eşiyle birlikte evine geçti.

Cihaner: Seçmen hesap soracak

CHP Denizli 2’nci sıra adayı İlhan Cihaner de, oyunu Denizli Belediyesi’nde kullandı. 2001 nolu sandıkta oy kullanan Cihaner, belediye binasına girerken yaşlı bir kadın, "Sen Denizli’nin onurusun, gururusun" diye bağırdı. Engelli kadınla sohbet eden Cihaner, daha sonra görevlilerden pusulasını alıp oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlhan Cihaner şunları söyledi:

"Denizli’de şahsıma ve partime yönelik çok çirkin saldırılar oldu. Seçim sakin geçiyor denilemez. Siyasi tarihimizin belkide en eşitsiz, demokrasiye en aykırı seçim süreci yaşandı. Özellikle Denizli’de inanılmaz berbat kampanya yürüten siyasi rakibe karşı mücadele ettik. Sadece seçim için çıkarılan gazeteler, anketör adı altında paralı propagandistler, bazı siyasi partilerin seçimden çekileceğini ileri sürecek kadar etik dışı davranan siyasi rakibe karşı mücadele ettik. Seçmen, sandıkta bunların hesabını soracaktır. Seçimler ülkemiz için hayırlı olsun."

Aynı sandıkta oy kullanan CHP 1’inci sıra adayı Adnan Keskin de Denizli’de seçim günü demokrasinin güzelliğinin yaşandığını vurgulayarak, "Denizli halkı demokratik anlamda etik bir seçim süreci sergiliyor. Seçim sonuçları hayırlı olsun" dedi.



Zeybekçi: Devlet, millet ve demokrasi kazanacak

AKP’nin Denizli 1’inci sıra adayı Nihat Zeybekci, oyunu Kınıklı Mahallesi’nde Basma Sanayi İlköğretim Okulu’nda kullandı. Eşi Ayşen Zeybekci ile oy kullanan Zeybekci, "Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu seçimin sonunda kazanan devletimiz, milletimiz ve demokrasimiz olacaktır. İnsanların yüzü gülüyor, seçimler çok güzel atmosferde geçiyor. Umarım, seçim kazasız belasız bu şekilde sona erer" diye konuştu. MHP’nin 1’inci sıra adayı milletvekili Emin Haluk Ayhan da oyunu Denizli Belediyesi’ndeki 2001 nolu sandıkta kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun uçakla getirdiği öğrenci 'CHP' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Haziran’daki Denizli mitingi için Trabzon’dan Denizli’ye uçağıyla getirdiği üniversite öğrencisi Süleyman Akarçay oyunu Tavas’ta kullandı. Annesi, babası ve dayısıyla 1012 nolu sandıkta oyunu kullanan Akarçay, oyunu kendisini Denizli’ye getiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanı olduğu CHP’ye verdiğini söyledi.