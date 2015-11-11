Fransa ile İran arasında 'şarap' krizi

Önümüzdeki hafta Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Elysee Sarayı'nda yiyeceği öğlen yemeğinin 'şarap anlaşmazlığı' yüzünden iptal edildiği öne sürüldü.

DHA'nın RTL radyosundan derlediği habere göre, İran tarafı iki liderin yiyeceği öğlen yemeğinde masada sadece 'helal et' bulunmasını ve şarap konmamasını talep etti. Ancak Fransa, bu talebi geri çevirdi. Bunun üzerine Ruhani de programlanan öğle yemeğini iptal etti.

Son 10 yıl içinde bir Avrupa ülkesine giden ilk İran Cumhurbaşkanı olan Ruhani'nin Paris ziyaretinin şarap gölgesinde geçeceğini bildirildi.

Ruhani, 17 Kasım'da Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşecek. Hollande, Viyana'da uzun bir müzakere süreci sonucu Tahran'ın nükleer enerji dosyası ile ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Ruhani'yi resmi bir ziyaret için Paris'e davet etmişti.

Ruhani, İran'da yatırım yapmak isteyen Fransız yatırımcılarla bir araya gelecek. Fransa, ambargo öncesi İran'ın en önemli ticari ortaklarından birisiydi.