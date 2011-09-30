-Liderler "polis" konusunu ele alacak LEFKOŞA (A.A) - 30.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında Lefkoşa ara bölgede bir araya geldi. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in ikametgahında yer alan görüşmede, iç güvenlik kapsamındaki ''polis'' konusunu ele alacak. Görüşmeye, Buttenheim de katılıyor. Liderler, 27 Eylül'de yaptıkları son görüşmede ''Avrupa Birliği ile ilişkiler'' konusunu ele almış ve yazılı önerilerini sunmuştu. Kıbrıs Türk tarafı, varılacak bir anlaşmanın AB'nin birincil hukuku olmasını istiyor, Rum tarafı ise buna karşı çıkıyor. Liderler 21 Ekim'e kadar devam edecek yoğunlaştırılmış görüşmelerin ardından, ekim sonunda, New York'ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile dördüncü üçlü görüşmeyi yapacak. New York'daki görüşmenin 2 gün sürmesi bekleniyor.