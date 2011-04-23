Liderler 23 Nisan'da buluştu

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan töreninde bir araya getirdi.









23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Şahin'in yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekili katıldı.



TBMM Başkanı Şahin'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şahin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, deftere şunları yazdı:

'Aziz Atatürk,

Açılışını ve ilk başkanlığını yaptığınız, öncülüğünüzde milli mücadelemizi yürüten ve çağdaş Türkiye'yi kuran Meclisimizin açılışının 91. yıl dönümünde TBMM Başkanlık Divanı olarak huzurunuzdayız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışından bugüne, ülkemizin kalkınması, çağdaş dünya ile bütünleşmesi ve demokrasimizin gelişip güçlenmesi için çalışmaktadır. İstiklal mücadelemizdeki büyük ülke ve millet sevginiz, muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkma hedefiniz ve kalkınma çabanız bizim için daima yol göstericidir.

TBMM, milli egemenliğin güçlenmesi, demokrasi ve özgürlüklerin daha da gelişmesi ve ülkemizin çağın öncü ülkelerinden biri haline gelmesi için bütün gücüyle çalışma kararlılığındadır. Bizlere bıraktığınız güçlü ülke ve modern demokratik değerler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz.

Aziz ruhunuz şad olsun.'



Kutlamalar kapsamında Taksim Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Taksim Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

İstanbul Valiliği, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri adına Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Vali Mutlu deftere, bugünün, Ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 91. yıldönümü olduğunu kaydetti.

Yetenekli insan kaynağının, ülkelerin en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Mutlu, deftere şunları yazdı:

"Bilginin, ilerlemenin itici gücü haline geldiği üresel dünyada, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan çocuklarımızdır. Bu nedenle yarınlara emanet ettiğimiz gençliğin nitelikli yetişmesi için çağın gereklilikleri doğrultusunda kaliteli bir eğitim almaları için büyük özen gösteriyoruz. Milletimizin, bugünün ve yarının teminatı, temel varlığımız olan çocuklarımız, mesuliyet duyguları içinde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmanın önderliğini

yapacaklardır.

Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; sana, ilke ve devrimlerine sarsılmaz varlığımızı tekrarlayarak, çizdiğin yolda emin adımlarla yürümenin kıvancıyla huzurunda saygıyla eğiliyoruz."

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar da katıldı.