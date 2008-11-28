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Spor

Liderin zor sınavı

Ligde 13. haftanın açılış maçında Trabzonspor bu akşam Kayserispor'a konuk oluyor..

28 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'in 13. haftası bugün Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak. Kayseri Atatürk Stadı'ndaki zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin son 4 haftasını lider olarak kapatan ve Kayserispor'u yenerek zirvedeki yerini korumak isteyen Trabzonspor'da, sakatlıkları süren kaleci Tolga Zengin, Selçuk İnan Colman ve Ceyhun'un durumu maç saatinde netleşecek.

Orta alanda Selçuk İnan veya Colman'dan birinin forma giyememesi halinde teknik direktör Yanal'ın savunmanın sağındaki Serkan Balcı'yı orta alanda görevlendirip, Tayfun Cora'yı bu oyuncunun yerine oynatması bekleniyor.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk İnan (Tayfun), Colman, Yattara, Gökhan Ünal ve Umut Bulut 11'i ile çıkması bekleniyor.

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