Liderin konuğu Kocaeli

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Ligde yaptığı son 2 maçta Sivasspor ve Kocaelispor karşısında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, son sıradaki rakibini yenerek zirve yarışında yara almamak istiyor.Saat 15.00'te başlayacak ve hakem Deniz Çoban'ın yöneteceği mücadeleyi Lig TV naklen yayınlayacak. Bordo-mavililer haftayı lider olarak kapatması halinde ligde üst üste 6. haftayı da zirvede tamamlamış olacak.Sahasında yaklaşık 320 gündür yenilgi görmeyen Karadeniz ekibinde, kart cezalıları Egemen ve Colman bugün takımdaki yerlerini alamayacaklar.Trabzonspor'un forvet oyuncusu Gökhan Ünal, Kocaelispor maçında gol atması halinde ligde 4 haftalık bir aradan sonra gol özlemini sonlandırmış olacak.Ligde 5 golü bulunan Gökhan Ünal, en son ligin 9. haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 1 gol kaydetmişti.Trabzonspor'un bugünkü karşılaşmaya, Sylva, Tayfun, Song, Giray, Cale, Hüseyin, Serkan, Selçuk, Yattara, Gökhan ve Umut 11ile sahaya çıkması bekleniyor.Ligde 17. sırada bulunan ve Trabzon'a cezalı Musa ile sakat Serhat Akın'dan yoksun gelen Kocaelispor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Serdar Kulbilge, Serkan, Özgür, Tolga, Volkan, Kemal, Semavi, Murat Hacıoğlu, Serdar Topraktepe, Taner Gülleri, Ahmet Dursun.