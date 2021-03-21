Lideri "İklim inkârcısı olarak anılmamızı istemiyorum" demişti; Kanada'da Muhafazakâr Parti, iklim krizini tanımayı reddetti

Kanada'nın ana muhalefet partisi Muhafazakâr Parti, iklim krizini tanıyacak bir politika hazırlamayı öngören teklifi reddetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kanada'da Muhafazakâr Parti, iklim krizini tanıyacak, krizle mücadele için adım atmayı ve kirliliğin çoğunluklu sebebi olan işletmelerin karbon emisyonlarını düşürme konusunda adım atmasını öngören politika teklifini yüzde 54'e 46 reddetti.

Öte yandan Muhafazakâr Parti'nin lideri Erin O'Toole, parti üyelerine çağrı yaparak iklim krizini gündeme almak konusunda çağrı yapmıştı. Parti üyelerine "gelecek seçimde Liberal Parti'yi yenmek için isteklilerse" yeni fikirlere açık olmaları gerektiğini söyleyen O'Toole "Muhafazakâr Partililerin 'iklim krizi inkârcısı' olarak anılmasını istemiyorum" demişti.

Kanada'da iklim krizi bir önceki seçim kampanyasında tartışmalı bir gündem olmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çevre politikalarının bir öncelik olması gerektiğini söylerken Kanada bugüne kadar iklim kriziyle mücadele için taahütlerinin hiçbirini yerine getiremedi.

Kanada, dünyanın en büyük dördüncü petrol üreticisi ve en yüksek karbon emisyonu kaynaklarından biri.