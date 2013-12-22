Lidere 'demir' darbe

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. Fenerbahçe, Karabükspor'a 2-1'lik skorla mağlup olarak, ligin ilk haftasındaki Torku Konyaspor maçından beri ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla Karabükspor 26 puana yükselirken Fenerbahçe zirvede 38 puanda kaldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Akpala ile 69. dakikada penaltıdan İlhan Parlak kaydetti. Konuk takım Fenerbahçe'nin tek golünü ise 40. dakikada eski bir Kardemir Karabükspor futbolcusu olan Emmanuel Emenike kaydetti.

14 hafta sonra ilk yenilgi

Fenerbahçe bu sezon oynadığı ilk karşılaşmada deplasmanda Torku Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu karşılaşma sonrasında 2 beraberlik 12 galibiyet alan Fenerbahçe, ligin 16. haftasında sezonun 2. yenilgisini aldı.