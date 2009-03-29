Lider zorlanmadı



Beko Basketbol Ligi lideri Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka’yı tüm periyotlarda üstün götürdüğü maçta 84-60 mağlup etmeyi başardı.



Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka'yı 84-60 yendi.



Maça etkili başlayan Efes Pilsen, ilk dakikalarda rahat sayı bulurken, Pınar Karşıyaka ise rakip savunma karşısında skor üretmekte zorlandı. Kasun, Shumpert ve Smith'in basketleriyle sonuca giden Efes Pilsen, konuk ekipte Brown ile Pastal'ın çabalarına karşın ilk periyotu 26-12 önde geçti.



2. çeyrekte Efes Pilsen'in hızı kesilse de lacivert beyazlılar, yaptıkları iyi savunmayla Pınar Karşıyaka'nın farkı kapatmasına izin vermedi. Brown, Williams ve Benton ile sayılar bulan İzmir temsilcisi karşısında pota altında Kaya ile etkili görünen Efes Pilsen, devreyi 37-24 galip tamamladı.



Efes Pilsen, Smith, Ender ve Sinan'ın skorer oyunuyla ikinci yarıya oldukça hızlı bir başlangıç yaparken, 25. dakikada farkı 24 sayıya dek yükseltti (57-33) ve son periyota da lacivert-beyazlılar 60-38 üstün girdi.



Oyunun dengesini sürekli elinde tutan Efes Pilsen, üst üste hücumları değerlendiremeyen Pınar Karşıyaka'ya karşı son çeyrekte de rahat bir oyun sergileyerek karşılaşmadan 84-60 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı izleyenler arasında Hırvatistan Basketbol Federasyonu Başkanı Danko Radiç de yer aldı.



EFES PİLSEN: 84 - PINAR KARŞIYAKA: 60



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal xx, Zafer Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx

Efes Pilsen: Ender xx 5, Sinan xx 7, Smith xxx 18, Shumpert xx 8, Kasun xx 7, Kerem Tunçeri xx 3, Cenk xx 9, Thornton xx 11, Kaya xxx 16, Kerem Gönlüm x, Vujanic x

Pınar Karşıyaka: Hakan xx 5, Brown xxx 19, Furkan x 2, Pastal xx 6, Williams xx 9, Benton xx 6, Gökper x 3, Erhan x 4, Ahmetbasic xx 6

1. Periyot: 26-12

Devre: 37-24 (Efes Pilsen lehine)

3. Periyot: 60-38



