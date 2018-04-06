Lider Utaş Uşak seyircisiz oynayacak

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2\'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iç sahada 1 Nisan\'da oynanan Sultanbeyli Belediyespor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle Uşak\'a kendi sahasında 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi.

Kulüp, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 4 bin, merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ise 5 bin TL ceza aldı. Şampiyonluğa koşan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü 1 Eylül Stadı\'nda Osmaniye Futbol\'la oynayacağı mücadeleye taraftarından yoksun çıkacak. Yönetim, stat dışına dev ekran kurdurup maçı yayınlatmak için temaslara başladı.