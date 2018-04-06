T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Utaş Uşak seyircisiz oynayacak

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı

06 Nisan 2018 15:37

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2\'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iç sahada 1 Nisan\'da oynanan Sultanbeyli Belediyespor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle Uşak\'a kendi sahasında 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi. 
Kulüp, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 4 bin, merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ise 5 bin TL ceza aldı. Şampiyonluğa koşan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü 1 Eylül Stadı\'nda Osmaniye Futbol\'la oynayacağı mücadeleye taraftarından yoksun çıkacak. Yönetim, stat dışına dev ekran kurdurup maçı yayınlatmak için temaslara başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHAUtaş UşaksporProfesyonel Futbol Disiplin KuruluNisanSultanbeyli BelediyesporUşakTLEylül Stadı Osmaniye FutbolYönetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24