Lider Trabzonspor, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de 16. haftaya kadar oynadığı üst üste 8 maçını kazanan lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında sahadan puansız ayrıldı. Ev sahibi maçı 2-1 kazandı. Bordo Mavililer'in Abdullah Avcı ile 27 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi.

Antalyaspor maç boyunca üstün oynayan taraf oldu. Akdeniz ekibi, net fırsatlar yakalamasına karşın; maçta öne geçen taraf Trabzonspor oldu. 24. dakikada Cornelius, kaleci Boffin'den dönen topu tamamladı ve Bordo Mavililer'i 1-0 öne geçirdi. Golden bir dakika önce Trabzonspor'un etkili isimlerinden Nwakaeme sakatlanarak kenara alındı. Nijeryalının yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

Golün 9 dakika sonrasında Antalyaspor penaltı kazandı. Doğukan'ın şutunda Edgar'a çarpan topta hakem Zorbay Küçük pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.

Beyaz noktaya giden Fredy, kaleci Uğurcan Çakır'ın doğru köşeyi tahmin etmesine karşın topu ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitlik geldi.

İkinci yarı da Antalyaspor, oyun üstünlüğüyle başladı. Trabzonspor ileride bir türlü çoğalamazken; 73. dakikada Antalyaspor 2-1 öne geçti. Veysel'in sağdan ortasını, soldan Güray altıpas içine bıraktı. Dorukhan'ın ters vuruşunda top Trabzonspor ağlarıyla buluştu: 2-1.

83. dakikada Trabzonspor gole yaklaşmasına karşın; başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu yenilginin ardından Trabzonspor 39 puanda kaldı ve lig ikincisi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 9'a indi. Antalyaspor ise puanını 21'e çıkardı.

Bu maça kadar üst üste 8 maçını da kazanan Trabzonspor'un, galibiyet serisi sona erdi. Bordo Mavililer, Abdullah Avcı ile 27 maç sonra kaybetti.

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 412 gün sonra yenildi.

Karadeniz ekibi, dış sahada bundan önce oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etmişti.