-LİDER TRABZONSPOR PUANINI 39'A ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Trabzonspor, puanını 39 yükselterek, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda seyircisinin büyük desteğiyle mücadele eden bordo-mavililer, Burak (2) ve Umut'un golleriyle İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak olan ikinci sıradaki Bursaspor ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Trabzonspor, 15 yıl aradan sonra ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamayı garantiledi. Bordo-mavililer en son 1995-96 sezonunda ilk yarıyı lider tamamlamıştı. Trabzonsporlu oyuncular maçtan sonra sahada taraftarlarına 3'lü çektirerek, galibiyet sevincini beraber yaşadı. Bu arada, sahaya giren bir bordo-mavili taraftar, futbolculara ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, dışarı çıkarıldı. Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar 61. dakikada kutlama yapıp meşaleler yaktı. -BURAK VE UMUT, 8 GOLE ULAŞTI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarını iki kez havalandıran Burak Yılmaz ve 1 gol atan Umut Bulut, ligde gol sayılarını 8'e çıkardı. Geçen hafta sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Burak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yeniden ilk 11'de forma giyerken, takıma 2 golle dönmüş oldu. Golcü futbolcu bu sezon 3. kez bir maçta iki gol attı. Trabzonspor'un Gaziantepspor ve Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçlarda 2'şer gol atan Burak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanında da 2 gol kaydetti. Burak, Trabzonspor'un Gençlerbirliği ve Sivasspor ile kendi sahasında yaptığı maçlarda da 1'er gol attı. Karşılaşmanın 76. dakikasında takımının 3. golüne imza atan Umut ise ligdeki 8. golünü kaydetti. -COLMAN, SERKAN, SERHAT AKYÜZ, GÖKHAN SÜZEN VE EKREM CEZALI- Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'da 2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise 3 futbolcu cezalı duruma düştü. Trabzonspor'da sarı kart gören ve ligde 4'er sarı karta ulaşıp, cezalı duruma düşen Colman ve Serkan, gelecek haftaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da sarı kart gören Gökhan Süzen ve Serhat Akyüz, 4'er sarı kartla cezalı duruma düşerken, Ekrem de kırmızı kart nedeniyle cezalı oldu. Üç futbolcu takımlarının gelecek hafta Manisaspor ile yapacağı maçta oynayamayacak. -TUM 8. GOLÜNÜ ATTI- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un en golcü oyuncusu olan Herve Tum, Trabzonspor maçında attığı golle ligde 8 gole ulaştı. Tum, maçın 40. dakikasında Trabzonspor ağlarına beraberlik golünü atmıştı. -7 SARI 1 KIRMIZI KART- Maçın hakemi Bülent Yıldırım, maçta 7 sarı 1 kırmızı kart gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da 70. dakikada sarı kart gören Ekrem Ekşioğlu, 82. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı. Ekrem, iki hafta önce de Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor'da Egemen, Colman, Serkan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Holmen, Tum, Serhat Akyüz ve Gökhan Süzen sarı kart görü. -TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda yenen Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda yenilgisi bulunmuyor. Ligde 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, ligde üst üste son 5 deplasmandan da galip ayrıldı. Trabzonspor deplasmanda kalesinde sadece 3 gol görürken, 19 gol kaydetti. -ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA YİNE KAZANDI- Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Trabzonspor, geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6-1'lik sonuçla elde etti. Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yapılan 7 maçın sonuçları şöyle: Sezon Maç Sonuç --------- ----------------------- ----- 2007-2008 Trabzonspor-İ.B.Belediyespor 2-1 İ.B.Belediyespor-Trabzonspor 1-2 2008-2009 Trabzonspor-İ.B.Belediyespor 0-0 İ.B.Belediyespor-Trabzonspor 0-4 2009-2010 İ.B.Belediyespor-Trabzonspor 1-6 Trabzonspor-İ.B.Belediyespor 0-0 2010-2011 İ.B.Belediyespor-Trabzonspor 1-3