Lider Trabzonspor, ligin ikinci yarısının açılış maçında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün başlıyor. Kadrosunu Edin Visca ile güçlendiren Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed, Semih, Sadık, Hafez, Nshimirimana, Aabid, Mallan, Adem, Mounir, Kubilay

Trabzonspor'dan aşı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3. doz aşısını olmayan taraftarlar için aşı çadırları kurulacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun stadyumlara giriş şartlarıyla ilgili yayımladığı bilgilendirmeye göre son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısı" olmayan kişilerin stadyumlarda müsabaka izleyemeyecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bugün saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Medical Park Stadyumu Passolig gişeleri önünde aşı çadırları kurulacağı belirtildi.

Henüz 3. doz aşısını olmayan taraftarların, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Medical Park Stadyumu'nda kurulan aşı çadırında bugün saat 17.00'ye kadar 'hatırlatma aşısı' yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. Bugün saat 17.00'den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir."