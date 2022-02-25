Lider Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor; ilk 11'ler açıklandı

Spor Toto Süper Lig ’in 27. hafta mücadelesinde, lider durumda bulunan Trabzonspor, 9. sırada yer alan Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor ligde son 4 maçta sahadan galip ayrıldı. Kayseri temsilcisi ise 26. hafta maçında Giresunspor'u 2-1 yenmişti.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 63 puanla birinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, en yakın rakipleri Konyaspor'un 14 puan önündeler. Kayserispor ise 38 puanda.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic

Evinde kaybetmiyor

Trabzonspor bu sezon sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 353 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi.

Trabzonspor'da eksik ve sakatlar

Hamsik dün salonda, İsmail Köybaşı ve Trondsen de takımdan ayrı olarak çalıştı. İzolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile Denswil takıma katıldı. Dorukhan Toköz de saha çalışmasına katıldı.