Lider Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İlk 11'ler

Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo.