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Spor

Lider puanı verdi ama koltuğu bırakmadı

Başahşehir aldığı 1 puanla averajla ligdeki liderliğini bu hafta da sürdürmeyi başardı

16 Ekim 2016 19:23

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyasporile 1-1 berabere kaldı. Başahşehir aldığı 1 puanla averajla ligdeki liderliğini bu hafta da sürdürmeyi başardı.

Maçtaki gol pozisyonları


77. dakikada Medipol Başakşehir atağında Atiker Konyaspor ceza alanına yerden gönderilen top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Batdal, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.


79. dakikada Atiker Konyaspor, Bajic'in golüyle beraberliği yakaladı. Sağ taraftan ceza alanına giren Ömer Ali Şahiner'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Topu tekrar kontrol eden Ömer Ali Şahiner'in pasında Bajic, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ve takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1. 

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