-Lider Manchester City ilk mağlubiyetini aldı LONDRA (A.A) - 13.12.2011 - İngiltere Premier League'de 15. haftanın son maçında deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilen lider Manchester City, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 41 bin futbolseverin izlediği maçın henüz 2. dakikasında Manchester City, İtalyan yıldızı Balotelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, Meireles ile 34. dakikada eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi. Manchester ekibinde, Gael Clichy 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Londra temsilcisi, 82. dakikada Lampard'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 31 yapan Chelsea, averajla üçüncü sıraya yükselirken, 38 puanda kalan Manchester City ile ezeli rakibi Manchester United arasındaki puan farkı ikiye indi.