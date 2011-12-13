T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Manchester City ilk mağlubiyetini aldı LONDRA (A.A) 

13 Aralık 2011 02:29

-Lider Manchester City ilk mağlubiyetini aldı LONDRA (A.A) - 13.12.2011 - İngiltere Premier League'de 15. haftanın son maçında deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilen lider Manchester City, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve 41 bin futbolseverin izlediği maçın henüz 2. dakikasında Manchester City, İtalyan yıldızı Balotelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, Meireles ile 34. dakikada eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi. Manchester ekibinde, Gael Clichy 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.  Londra temsilcisi, 82. dakikada Lampard'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 31 yapan Chelsea, averajla üçüncü sıraya yükselirken, 38 puanda kalan Manchester City ile ezeli rakibi Manchester United arasındaki puan farkı ikiye indi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24