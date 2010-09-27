-LİDER MAINZ 05 LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ BERLİN (A.A) - 27.09.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 6.hafta karşılaşmaları sonucunda Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenen Mainz 05, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Sezona iyi başlayan ve 6 maçta yenilmeyerek puanını 18'e çıkaran Mainz 05, deplasmanda son şampiyon Bayern Münih'i 15. dakikada Sami Allagui ve 77. dakikada Adam Szalai'nin golleri ile 2-1 mağlup etti. Bayern Münih'in tek sayısı, 45. dakikada Bo Svensson'un kendi kalesine attığı gol ile geldi. Karşılaşmaya yedek kulubesinde çıkan milli futbolcu Hamit Altıntop, 61. dakikada İvica Olic'in yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda ligin yeni takımı St. Pauli'yi 3-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kevin Grosskreutz ve Rouwen Hennings'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci yarıda Borussia Dortmund, Shinji Kagawa ve Kevin Greusskreutz'un attığı goller ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçta 90 dakika forma giyen Nuri'nin 60. dakikada attığı şut direkten döndü. Ligdeki puanını 15'e çıkararak ikinci sırada bulunan Borussia Dortmund, bu hafta St. Pauli'ye karşı aldığı 3 puanla zirve takibini sürdürdü. Eintracht Frankfurt, sahasında ağırladığı FC Nürnberg'i Thefanis Gekas ve Chris'in golleri ile 2-0 yendi. Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Halil Altıntop 90 dakika forma giyerken, FC Nürnberg'de 90 dakika oynayan İlkay Gündoğan ve 80 dakika sahada kalan Mehmet Ekici'nin birer şutu direkten döndü. Schalke 04, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalırken, Bayer Leverkusen, deplasmanda Stuttgart'ı 4-1'lik skorla yendi. FC Köln ile 1-1 berabere kalan Hoffenheim 11 puanla 4. sıraya düştü. Wolfsburg kendi sahasında Freiburg'u 2-1 yendi. Wolfsburg, Freiburg engelini Grafite'nin 25. ve 64. dakikalarda attığı 2 gol ile geçerken, Freiburg'un tek golü 36. dakikada, ligde attığı toplam 6 gol ile gol krallığı yarışını önde götüren Papiss Demba Cisse'den geldi. FC Kaiserslautern de kendi sahasında Hannover'e Mohammed Abdellaoue'nin 33. dakikada attığı tek gol ile 1-0 yenildi. Bundesliga'da 6. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: FC Köln:1 - Hoffenheim:1 St. Pauli:1 - Borussia Dortmund:3 Schalke 04:2 - Borussia Mönchengladbach:2 Bayern Münih:1 - Mainz 05:2 Stuttgart:1 - Bayer Leverkusen:4 Eintracht Frankfurt:2 - FC Nürnberg:0 Werder Bremen:3 - Hamburg:2 Wolfsburg:2 - Freiburg:1 FC Kaiserslautern:0 - Hannover:1