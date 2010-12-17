-LİDER İLK YARIYI BERABERE BİTİRDİ TRABZON (A.A) - 17.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 1. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Burak'ın sert şutunda, kaleci Vjekoslav sağ köşesine doğru sert gelen topu çelmeyi başardı. 6. dakikada Deumi'nin orta alandan ceza alanına yerden uzun pasında savunmanın arkasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin'in etkisiz vuruşunda, kaleci Onur topun sahibi oldu. 11. dakikada Selçuk'un ceza alanı içine gönderdiği serbest atışta, önce Egemen ardından da Giray'ın kafa ile indirdiği topla savunmanın hatası sonucu Mustafa meşin yuvarlakla buluştu. Ancak bu futbolcunun sağ çapraz pozisyondaki şutunda top yan ağlara gitti. 23. dakikada İlhan'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Onur topun sahibi oldu. 25. dakikada Mustafa'nın sağ korner köşesinin yakınından orta şut karışımı vuruşunda, top yan direkten döndü. 29. dakikada sağ taraftan ceza alanına doğru sokulan Emenike'nin şutunda, kaleci Onur güçlükle topu kornere çeldi. 30. dakikada Hakan'ın kullandığı korner atışında altı pas içinde kimsenin dokunamadığı top son olarak kaleci Onur'da kaldı. 32. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak'ın kafa şutunda, top üsten auta gitti. 34. dakikada daha önce Giray ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak bir süre sekerek oyunda kalan Emenike, yerini Mehmet Çoğum'a bıraktı. Soyunma odasına giden Emenike, devrenin uzatma bölümünde sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Muhittin Gürses Trabzonspor: Onur, Mustafa, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Ceyhun, Engin, Burak, Alanzinho, Umut Kardemir Karabükspor: Vjekoslav, Birol, Hakan, Kerim, Deumi, Bülent, Yasin, Seric, İlhan, Murat, Emenike (Dk. 34 Mehmet Çoğum) Sarı Kartlar: Dk. 39 Engin, Dk. 45 Mustafa (Trabzonspor) Dk. 43 Birol ve Deumi (Kardemir Karabükspor)