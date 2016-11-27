Lider Genoa'ya takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 14. haftasında lider Juventus, Genoa’ya deplasmanda 3-1 yenildi.

Cenova’daki Luigi Ferraris Stadı’nda oynanan ve hakem Paolo Silvio Mazzoleni’nin yönettiği maça, ev sahibi ekip hızlı başladı. Genoa, henüz 3.dakikada Giovanni Simone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, 13. dakikada tekrar sahneye çıkan Simone farkı 2’ye çıkardı: 2-0

Maçta erken bulduğu gollerden sonra da baskısını sürdüren Genoa, 29. dakikada geliştirdiği atakta Alex Sandro’nun kendi kalesine attığı golle 3-0’lık üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının 82.dakikasında Juventus, Bosna Hersekli oyuncusu Miralem Pjanic ile skoru 3-1’e getirdi ancak başka gol olmayınca müsabaka Genoa’nın 3-1’lik galibiyetiyle son buldu.

Bu sonuçla lig lideri Juventus, bu sezonki 3. yenilgisini yine deplasmanda alırken, 33 puanla zirvede kalmayı sürdürdü. Genoa ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 19’a yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı.