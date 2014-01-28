Lider Fenerbahçe, sahasında 1 yıldır kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe kendi sahasında Torku Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10 puan çıkardı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 44. dakikda Bruno Alves ve 80. dakikada Egemen Korkmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 22. dakikada Djalma kaydetti.

Şükrü Saracoğlu'nda taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada 3 puanı cebine koyan Fenerbahçe, Sivasspor ile birlikte zirve yarışında haftanın en karlı takımı oldu. Zirvedeki takımlardan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa sahadan beraberliklerle ayrılmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ardından en yakın rakibiyle puan farkını 10'a yükselten Fenerbahçe, 14 sezon sonra puan farkını çift haneli sayılara taşıdı. Sarı-lacivertli takımın yakaladığı puan farkı, 1999-2000 sezonunun 18. haftasında Galatasaray'ın, en yakın rakibi Beşiktaş'ın 11 puan önüne geçmesinin ardından, bu süreçteki en yüksek fark oldu.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'

Şükrü Saracoğlu'nda 34. dakikada çok kısa süreli de olsa 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve hükümet lehinde tezahüratlar yapıldı.

Aziz Yıldırım'a destek

Fenerbahçe tribünlerinde şike davasında aldığı cezayı Yargıtay'ın onadığı Başkan Aziz Yıldırım'a destek veren pankartlar göze çarptı.

Tam 1 yıldır Kadıköy'de yenilmiyor

Fenerbahçe, Konyaspor galibiyeti ile iç sahada bir yıllık süreyi yenilgisiz geride bırakmış oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 20. haftasında, 3 Şubat 2013'te Sivasspor karşısında (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmanın ardından bir yıllık sürede çıktığı 16 maçın 14'ünü kazandı, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Torku Konyaspor maçından sonra ligde üst üste iki hafta deplasmanlara giden Fenerbahçe, seyircisinin karşısına tekrar 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk haftasında deplasmanda 3-2 yenildiği rakibi karşısında rövanşı da 2-1'lik skorla almış oldu.