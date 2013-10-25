Kanarya, Gaziantepspor'u 3-1 yendi, zirvede ısrarlı olduğunu gösterdi

Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 3-1 yenerek, 9. haftayı 3 puanla kapattı.

4. dakikada soldan Cristian'ın soldan ortasında ön direkte Egemen Korkmaz'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

7. dakikada Caner Erkin'in ceza yayı önünden kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

8. dakikada Cristian'ın ceza alanı dışından soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Sow'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Cristian'ın ceza alanı dışından sert şutunda top kaleci Serdar Kulbilge'den döndü. Ceza alanında Şenol Can'ın kontrol etmeye çalıştığı topu kapan Alper Potuk'un ortasında, altı pasta bomboş durumda bulunan Emenike kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Emenike'nin pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Kuyt'ın vuruşunda, kaleci Serdar Kulbilge yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada Fenerbahçe aradaki farkı 2'ye çıkardı. Emenike'nin pasıyla ceza alanı içinde sol tarafta topla buluşan Cristian'ın ortasında, arka direkte Sow düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

43. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan Caner Erkin'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada sağdan uzun bir taç atışı kulanan Stankevicius'un ceza alanına gönderdiği topa altı pasta gelişine vuran Cenk Tosun, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

70. dakikada Traore'nin ceza alanına gönderdiği topu kaleci Volkan Demirel yatarak kontrol etti.

74. dakikada soldan Caner Erkin'in yerden ortasında, arka direkte Kuyt'tan önce savunma topu kornere atarak, tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Gaziantepspor aradaki farkı bire indirdi. Traore'nin sağdan ceza alanına gönderdiği topu Turgut Doğan Şahin, kafayla Stilic'in önüne indirdi. Penaltı noktasına yakın yerde müsait durumda topla buluşan Stilic, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

80. dakikada ceza yayı önünden Cristian'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

86. dakikada Fenerbahçe yeniden farkı ikiye çıkardı. Soldan çalımlarla ceza alanına giren ve aut çizgisine kadar inen Salih Uçan, topu yerden içeri çevirdi. Müsait durumda topla buluşan Emenike, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti.