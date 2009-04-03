T24 LogoT24 Logo
Dünya

Lider eşleri poz verdi

G20 Zirvesi dolayısıyla Londra’da bulunan liderler için verilen yemek öncesinde lider eşleri objektiflerin karşısına geçti.

03 Nisan 2009 03:00

G20 Zirvesi dolayısıyla Londra’da bulunan liderler için verilen yemek öncesinde lider eşleri objektiflerin karşısına geçti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown’ın G20 Zirvesi dolayısıyla Londra’da bulunan liderler için verdiği yemeğe katıldı. Brown, Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan’ı, eşi Sarah Brown ile Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık Konutu’nda karşıladı. Yemek, basına kapalı gerçekleşti.



Resimde görülenlerin bazılarının isimleri sırası ile şöyle: İngiltere Başbakan’ı Gordon Brown’un eşi Sarah Brown (İlk sıra, orta), Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon’un eşi Margarita Margarita Zavela (İilk sıra, sağ), ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama (İkinci sıra, orta), Türkiye Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan (İkinci sıra, sağ), İngiliz model Naomi Campbell (Üçüncü sıra, sol).




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24