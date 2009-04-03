Lider eşleri poz verdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown’ın G20 Zirvesi dolayısıyla Londra’da bulunan liderler için verdiği yemeğe katıldı. Brown, Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan’ı, eşi Sarah Brown ile Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık Konutu’nda karşıladı. Yemek, basına kapalı gerçekleşti.Resimde görülenlerin bazılarının isimleri sırası ile şöyle: İngiltere Başbakan’ı Gordon Brown’un eşi Sarah Brown (İlk sıra, orta), Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon’un eşi Margarita Margarita Zavela (İilk sıra, sağ), ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama (İkinci sıra, orta), Türkiye Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan (İkinci sıra, sağ), İngiliz model Naomi Campbell (Üçüncü sıra, sol).