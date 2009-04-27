Lider dolu dizgin: 0-1



PAf Ligi 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 0-1 mağlup ederek puanını 69'e yükseltti ve takipçisi Fenerbahçe'nin kendi sahasında Ankaragücü'ne 0-3 yenildiği haftada puan farkını 8'e çıkarttı.

Paf Ligi 29. Hafta Toplu Sonuçları:



Hacettepe 4-0 Büyükşehir Bld. Spor

Sivasspor 1-0 Trabzonspor A.Ş.

Fenerbahçe 0-3 Ankaragücü

Gençlerbirliği 4-2 Gaziantepsor

Kayserispor 2-0 Konyaspor

Bursasspor 1-2 Denizlispor

Kocaelispor 0-1 Antalyaspor

Eskişehirspor 1-1 Beşiktaş



