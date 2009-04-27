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Spor

Lider dolu dizgin: 0-1

27 Nisan 2009 14:47


PAf Ligi 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 0-1 mağlup ederek puanını 69'e yükseltti ve takipçisi Fenerbahçe'nin kendi sahasında Ankaragücü'ne 0-3 yenildiği haftada puan farkını 8'e çıkarttı.
Paf Ligi 29. Hafta Toplu Sonuçları:

Hacettepe 4-0 Büyükşehir Bld. Spor
Sivasspor 1-0 Trabzonspor A.Ş.
Fenerbahçe 0-3 Ankaragücü
Gençlerbirliği 4-2 Gaziantepsor
Kayserispor 2-0 Konyaspor
Bursasspor 1-2 Denizlispor
Kocaelispor 0-1 Antalyaspor
Eskişehirspor 1-1 Beşiktaş

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