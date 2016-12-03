Lider Chelsea rakip tanımıyor

Premier Lig'de haftanın en önemli maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Dev maçı kazanan taraf ise 3-1 ile Chelsea olurken müsabakaya damgasını vuran isim 1 gol 1 de asist ile oynayan Diego Costa oldu.

Manchester City'nin maçtaki tek golünü Gary Cahill 45. dakikada kendi kalesine atarken, Chelsea'nin golleri de 60. dakikada Diego Costa, 70. dakikada Willian ve 90. dakikada da Eden Hazard kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 34'e yükseltirken, Manchester City 30 puanda kaldı.