-LİDER CHELSEA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI LONDRA (A.A) - 27.09.2010 - İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, 6. hafta maçında deplasmanda Manchester City'ye 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. City of Manchester Stadı'nda oynanan ve 47 bin kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. 59. dakikada Arjantinli yıldızı Carlos Tevez ile 1-0 öne geçen Manchester City, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve rakibine bu sezon ilk puan kaybını yaşattı. Londra ekibinde Lampard, Kakuta, Kalou ve Benayoun, evsahibi takımda ise Micah Ricards, Wayne Bridge ve Aleksandar Kolarov sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Aldığı yenilginin ardından 15 puanda kalan ''Maviler'' liderliğini sürdürürken, Manchester City 11 puana yükseldi. Sahasında ligin yeni takımlarından West Bromwich Albion'ı ağırlayan şampiyonluk adaylarından Arsenal, haftayı puansız kapadı. Konuk ekip 50. dakikada Odemwingie, 52. dakikada Jara ve 73. dakikada Thomas'ın attığı gollerle 3-0 öne geçerken, Arsenal 75 ve 90+1. dakikada Nasri ile karşılık verdi. West Bromwich Albion, 3-2 kazandığı karşılaşmanın 38. dakikasında Brunt ile penaltıdan yararlanamadı. Hafta içinde Lig Kupası (Carling Cup) 3. turunda Northampton Town'a elenen Roy Hodgson yönetimindeki Liverpool, sahasında Sunderland ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki 3. beraberliğini aldı. Liverpool'un golleri 6. dakikada Kuyt ve 64. dakikada Gerrard'dan gelirken, konuk takımın gollerini 25. (penaltı) ve 48. dakikalarda Bent kaydetti. -MANCHESTER UNITED DA PUAN KAYBETTİ- Chelsea, Arsenal ve Liverpool'un puan kaybettiği haftada deplasmanda Bolton ile karşılaşan Manchester United, bu fırsatı iyi değerlendiremedi ve 2-2 berabere kaldı. Evsahibi takımın golleri 6. dakikada Knight ve 67. dakikada Petrov'dan gelirken, ''Kırmızı Şeytanlar'' iki kez geriye düştükleri mücadelede 23. dakikada Nani ve 75. dakikada Owen ile eşitliği sağladı. Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın 18 kişilik kadroya giremediği Newcastle United deplasmanında Stoke City 2-1 galip gelmesini bildi. Evsahibi takım, 43. dakikada Nolan'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, kırmızı-beyazlılar 67. dakikada Jones ve 85. dakikada Perch'in kendi kalesine attığı gollerle 3 puanın sahibi oldu. 6. haftanın diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Birmingham City-Wigan Athletic.........: 0-0 Blackpool-Blackburn Rovers.............: 1-2 Fulham-Everton.........................: 0-0 West Ham United-Tottenham Hotspur......: 1-0 Wolverhampton Wanderers-Aston Villa....: 1-2