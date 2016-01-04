Lider Beşiktaş topbaşı yapıyor

Süper Lig'i lider tamamlayan Beşiktaş'ta Antalya kampı başlıyor. Beşiktaş'ın Antalya kampı 4 Ocak'ta başlıyor. Ligde lider olan siyah beyazlılar, 13 Ocak tarihine kadar Antalya'da çalışacak.

Ayrıca Beşiktaş kamp döneminde Türkiye Kupası'nda 10 Ocak'ta 1461 Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların kamp programında Werder Bremen ile yapacakları bir hazırlık maçı da bulunuyor. Öte yandan sakatlığı sona eren Tolgay Aslan'ın da kamp döneminde takımla çalışması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ara transferde de hareketli günler geçirmesi bekleniyor. Takımdan Pedro Franco ile Ramon Motta'nın gönderilmesi planlanırken iki de transfer yapılması bekleniyor. Beşiktaş'da yönetim bir kaleci bir de savunma oyuncusu transfer etmek istiyor.