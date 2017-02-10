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Spor

Lider Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında

Beşiktaş liderlik koltuğunu korumak istiyor

10 Şubat 2017 17:33

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.  Mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Siyah- Beyazlılar, bugün konuk olacakları Karadeniz ekibinin karşısına ekstra motivasyonla çıkacak.

Derbideki kaybı unutturmak ve zirvedeki yerini sağlama almanın hesaplarını yapan Kartal, maçtan galibiyetle ayrılması halinde maç fazlasıyla Başakşehir’le 5, Galatasaray’la 8, Fenerbahçe ile ise farkı 12 puana çıkararak rakipleri üzerindeki baskıyı bir kat daha 

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