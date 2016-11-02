Lider Başakşehir zorlu viraya giriyor

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'i zorlu maçlar bekliyor.



Dokuz haftada topladığı 23 puanla en yakın rakibi Beşiktaş'ın 2 puan önünde zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, 4 Kasım Cuma günü Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra ise önce evinde 21 Kasım Pazartesi günü Çaykur Rizespor, 5 gün sonra ise Vodafone Arena'da Beşiktaş karşısına çıkacak.

Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan ve yenilgisiz liderliğini sürdüren turuncu-lacivertliler, Galatasaray karşısında kazanarak milli takım arasına da lider girmeyi hedefliyor.