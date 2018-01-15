Lider Barcelona ve Real Madrid arasındaki puan farkı: 19

La Liga 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 4-2 mağlup etti.

Bask takımı Real Sociedad, Katalan ekibi Barcelona'yı konuk etti. Anoeta Stadı'nda şiddetli yağmur altında oynanan maça etkili başlayan ev sahibi, 11. dakikada Willian Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Lider Barcelona karşısında ataklarını ve baskısını sürdüren Real Sociedad, 34. dakikada Juanmi ile farkı ikiye çıkardı. 39. dakika Luis Suarez'in pasında Paulinho, skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Real Madrid ile arasındaki farkı 19'a çıkardı

İkinci yarıya daha iyi başlayan ve oyunu kontrolü altına alan Barcelona, 50. dakikada Luis Suarez'le skora eşitlik getirdi. 71. dakikada bir kez daha topla buluşan Luis Suarez, takımını 3-2 öne geçirdi.

Mücadelenin 85. dakikada Lionel Messi, serbest vuruştan attığı golle skoru 4-2 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Sezonu yenilgisiz sürdüren Barcelona, bu skorla puanını 51 yaparak ligde dördüncü sırada yer alan Real Madrid ile arasındaki farkı 19'a çıkardı.