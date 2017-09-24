Lider Aslan, Bursa'da hata yapmadı!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, 14'üncü dakikada Dezon Delarge'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 73'te Sofiane Feghouli, 81'de Tolga Ciğerci'nin attığı gollerle 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'5 Bursaspor çok net bir gol fırsatını kaçırdı. Stancu, yandan gelen topta kale önünde istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Ev sahibi, net bir fırsatı harcadı.

'7 Editörün yorumu: Bursaspor, maça ilk 5 haftadaki Galatasaray gibi başladı. Yeşil-beyazlılar maça çok iyi hazırlandığını hissettiriyor. Önde preslerle Galatasaray'ı kendi yarı alanına hatta 3'üncü bölgeye hapsediyor. Le Guen, rakibini iyi analiz etmiş.

'11 Belhanda adeta 'slalom yaparak' Bursaspor ceza sahasına girdi. Rakiplerinden muazzam şıklıkta hareketlerle kurtulan Faslı futbolcunun şutunu kaleci Harun çizgide tuttu. Belhanda'nın yeteneklerini sergilediği keyifli bir pozisyondu.

'12 Gomis, Bursaspor ceza sahasında 4 kişinin içinden savaşarak çıktı, gücü sayesinde yarattığı dar açıdan vurdu ancak Harun gol izni vermedi.

'14 Editörün yorumu: Galatasaray, ev sahibi avantajıyla sahada olan rakibinin baskısını ön alandaki yetenekli ayaklarıyla kırdı. Sarı-kırmızılılar, üst üste çok tehlikeli pozisyonlar yarattı.

'15 Delarge, müthiş bir takım organizasyonu sonucu Bursaspor'u öne geçirdi: 1-0.

'17 Editörün yorumu: Galatasaray baskıyı kırmasına kırdı ancak Bursaspor'un orta sahada gücü ve hızıyla başa çıkamıyor. Yeşil-beyazlılar, orta alanda topu oldukça hızlı şekilde kazanıp kullanıyor. Ev sahibi, oyuncularının teknik eksikliği nedeniyle birçok pozisyondan yararlanamadı.

'21 Mariano kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda yerde kaldı; karar faul.

'23 Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta yaşanan karambolde sarı-kırmızılılar gole çok yaklaştı ancak Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

'23 Bursaspor oldukça hızlı ataklarla Galatasaray'ı çok zorluyor. Stancu ceza sahası içinde Maicon'un büyük hatasında topla buluştu. Romanyalı futbolcunun vuruşunda Muslera, ayaklarıyla yaptığı kurtarışla topu kornere çeldi.

'24 Ev sahibi, kornerden etkili bir gol şansı yaratamadı.

'28 Editörün yorumu: Galatasaray'ın savunmacısı Maicon bu dakikaya kadar adeta 'el bombası' gibi oynadı. Brezilyalı savunmacı, Bursaspor'un hücumlarında konsantrasyon kaybı yaşamasının yanı sıra takımının ataklarında da pas hatası yapıyor. Gomis ve özellikle Belhanda Galatasaray'da arzulu oynayan isimler.

'29 Bursaspor yine hızlı geldi. Kembo, ceza sahası içinde topu kontrol etmek isterken topa basarak dengesini kaybetti. Yeşil-beyazlılar tek toplarla hücuma çıkıyor.

'31 Ev sahibi yine Kembo'yla şut şansı yakaladı. Demokratik Kongolu futbolcunun şutu Muslera'nın üzerine gitti.

'34 Galatasaray maçtaki en net pozisyonlardan birini yakaladı. Tolga Ciğerci'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Harun iyi uzanarak kornere çeldi. Sarı-kırmızılılar, kornerden etkili bir organizasyon geliştiremedi.

'35 Editörün yorumu: İlk yarının son 10 dakikasına girilirken Galatasaray, Bursaspor kalesini abluka altına aldı. Sarı-kırmızılılar, ilk 5 haftada izleyenleri alıştırdığı tempoyu yakalamaya çalışıyor. Maicon'un ortasında Gomis'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

'40 Galatasaray, Bursaspor'un ceza sahası çevresinde güzel paslaşmalar yaptı. Ancak Bursaspor'un katı savunması, sarı-kırmızılılara kesinlikle gol izni vermiyor. Galatasaray son 10 dakikadır ne kadar hücumcu ve agresif oynuyorsa, Bursaspor da savunmada aynı şekilde refleks gösteriyor.

'41 Bursaspor yine bir kontratakla geldi. İki takım da gol atmayı çok fazla istiyor. Mücadele, seyir zevki açısından keyifli anlara sahne oluyor.

'44 Ev sahibi Bursa, Galatasaray kalesine yine etkili geldi. Yeşil-beyazlılar, final dokunuşlarındaki hataları nedeniyle pozisyonları cömertçe harcıyor.

İlk yarı sona erdi.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı Bursaspor'un santra vuruşuyla başladı. İki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla sahada.

'47 İkinci yarıda rakip kalede ilk tehlikeyi yaratan takım Bursaspor oldu. Badu'nun şutu, doğrudan kaleci Muslera'ya gitti.

'52 Editörün yorumu: Bursaspor, ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray'ın orta alandaki pas hatalarını affetmiyor. Yeşil-beyazlıların orta sahası çok diri ve hızlı, kayıp her topu toplamayı başarıyor. Öte yandan önde olan ev sahibi, ilk yarıya göre tempoyu düşürme gayretinde. Galatasaray ise henüz kendisine gol ve puanları kazandıran ritmine erişemedi.

'54 Tolga'nın güzel pasında Mariano içeri kesti, Gomis'in vuruşunda savunma ayak koydu: Korner.

'55 Korner sonrası yaşanan karambolde Tolga'nın şutunda Galatasaraylılar'ın, Aziz Behich'in topu elle çeldiği yönünde itirazı oldu. Ancak Avustralyalı oyuncu topun yüzüne temas etmesinden dolayı bir süre yerde kaldı ve korner kararı verildi.

'56 Bursaspor çok adamla kontra şansı yakaladı. Yeşil-beyazlılar rakibini 4'e 4 yakalasa da Mariano hücumu hızlı şekilde kesti.

'58 Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği topta tehlikeli bir karambol yaşandı ancak Bursaspor savunması yine sarı-kırmızılılara gol izni vermedi.

'60 Maicon kafayla vurdu, kaleci Harun çizgiden çıkardı. Serdar Aziz'in çevirdiği topta Bursaspor, savunmanın da hata yaptığı tehlikeli pozisyonda Harun'la tehlikeyi uzaklaştırdı.

'62 Bursaspor'da Barış Yardımcı oyundan çıktı, yerine giren isim Okoli.

'63 Galatasaray'da Mariano ve Latovlevici oyundan çıktı; yerine giren isimler Feghouli ve Yasin. Mariano, değişiklik kararını ufak bir tebessümle karşıladı ancak sert bir tepki göstermedi.

'66 Bursaspor gole çok yaklaştı. Batalla'nın ortasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

'68 Stancu orta alanda kontraya çıkmak için çok süratlı bir koşu yaptı. Stancu'yu formasından çeken Serdar Aziz, karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

'73 Belhanda'nın pasında Rodrigues'in savunmaya da çarpan topu kaleye çok etkili şekilde gitti. Maçın başından beri çok çok iyi bir performans sergileyne Harun topu çeldi.

'74 Feghouli! Cezayirli futbolcu, uzak mesafeden mükemmel bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

'75 Bursaspor'da tek golün sahibi Delarge oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Yusuf Erdoğan.

'80 Editörün yorumu: İlk yarı çok tempolu oynayan Bursaspor'un enerjisi tükendi. Galatasaraylı futbolcular 3. bölgede rahat paslar yapıyor.

'81 Gol! Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin yerden sert bir şekilde köşeye vurduğu şutla öne geçti: 1-2.

'84 Galatasaray'da Jason Denayer oyuna girdi. Çıkan isim Garry Rodrigues.

'90 Editörün yorumu: İki taraf da düşük tempodan memnun. Daha doğrusu Bursaspor memnun olmasa da enerjisi tükendi. Zaman Galatasaray'ın lehine akıyor.

'90+3 Galatasaray , Bursaspor'u 3'e 1 yakaladı ancak Joshua John, Gomis'e top sürme fırsatı tanımadı.

Karşılaşma sona erdi.