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Spor

Lider Arsenal, Stoke deplasmanından 1 puan çıkardı

Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Arsenal, averaj farkıyla Leicester City'nin önünde liderliğini sürdürdü. 33 puana ulaşan Stoke City ise ligde 7. sırada bulunuyor

17 Ocak 2016 23:43

Zorlu deplasmandan golsüz beraberlikle ayrılan Arsenal, averajla zirvedeki yerini korudu.

Premier League'in 22. hafta maçında karşılaşan Stoke City ile Arsenal, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

4 gün önce Liverpool deplasmanında yediği son dakika golüyle beraberliğe razı olan Londra ekibi, cezalıMesut Özil'den yoksun çıktığı Stoke deplasmanında da galibiyete ulaşamadı.

Eurosport'taki habere göre, iki takımın da net pozisyonlar bulduğu karşılaşmada kaleciler Butland ve Cech önemli kurtarışlar yaparak takımlarına 1'er puan kazandırdılar.

Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Arsenal, averaj farkıyla Leicester City'nin önünde liderliğini sürdürdü. 33 puana ulaşan Stoke City ise ligde 7. sırada bulunuyor.

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