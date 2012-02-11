Lider Arena'da güldü

T24 - Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Kayserispor'u evine eli boş gönderdi. 26. hafta karşılaşmasında konuğunu Melo'nun golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray, ligdeki 17. galibiyetini ulaşırken, puanını da 57'ye yükseltti.

Mücadelenin 32. dakikasında Melo'nun kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, ligdeki galibiyet sayısını 17'ye yükseltti.

Bursa mağlubiyetinin ardından Medical Park Antalyaspor ile beraber kalan ardından da geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantepspor'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray, Kayserispor galibiyetiyle üst üste 2. galibiyetine imza attı ve puanını 57'ye çıkartak liderliğini sürdürdü.

Son 2 maçında 5 puan kaybı yaşayan Kayserispor ise bu hafta da 3 puanla tanışamadı. Ligdeki 13. yenilgisiyle tanışan konuk takım, 26. haftayı 33 puanla kapattı.

Karşılaşmanın ilk en net gol pozisyonunu Kayserispor yakaladı. Kujovic'in pasında savunmada Ujfalusi kayarak düşünce, top ceza sahasında Amrabat'ın önünde kaldı. Sol çaprazda kaleci Muslera'yı da geçen Amrabat dar açıdan vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla yandan auta gitti.

Kayserispor'un tehlike atağının ardından Galatasaray rakip kalede pozisyonlar bulurken, aradığı gole 32. dakikada ulaştı. Soldan Riera'nın yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Melo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 37. dakikada Necati'yle 2. gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Emre Çolak'ın ortasında, Necati'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Navarro topu son anda kornere çeldi.

Galatasaray atağının ardından hücuma hızlı çıkan Kayserispor, Muslera'nın koruduğu kalede etkili oldu. Amrabat'ın şık ara pasında Furkan, savunmanın arkasında topla buluşurken, kalesini zamanında terk eden Muslera meşin yuvarlağa sahip oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Melo, cezalı duruma düştü. Melo, gelecek hafta Mersin İdman Yurdu deplasmanında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya oranla daha az tempolu başladı.

Mücadelenin 55. dakikasında Emre Çolak'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Elmander'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

57. dakikada sarı kart gören Albert Riera da Melo'nun ardından cezalı duruma düştü.

Sarı kırmızılı takım rakip kalede pozisyonlar üretmek istese de Kayserispor savunmasını aşmakta zorlandı.

83. dakikada Kayserispor hücumunda Muslera bir kez daha başarılı bir kurtarış yaptı. Sefa'nın arka direğe ortasında Gökhan'ın vuruşunda Muslera topun hakimi oldu.

Skoru koruyan sarı kırmızılı ekip, 90 dakikanın ardından sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.