Lider Ankaragücü'nü deviren Altınordu'dan ligde kalma adına kritik galibiyet

Spor Toto 1. Lig lideri Ankaragücü, 32. hafta maçında Altınordu’yu konuk etti. toplam 5 golün atıldığı ve iki kırmızı kartın çıktığı maçı İzmir temsilcisi 3-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Maçın 9. dakikasında Şeref Özcan’ın golüyle 1-0 öne geçen Altınordu, 40. dakikada Hüsamettin Yener ile durumu 2-0’a getirdi. Soyunma odasına geride giren Ankaragücü, ikinci yarının hemen başında Geraldo ile skoru 2-1 yapsa da, 55’te Ghayas Zahid’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekibin ilk golünü atan Şeref Özcan, 58. dakikada skoru 3-1 yapan golü atarken, 62’de Kubilay Aktaş’ın kırmızı kart görmesiyle iki takım da mücadeleye 10 kişi devam etti.

Maçın 72. dakikasında Eren Derdiyok’un kaleciye nişanladığı penaltı atışı sonrası farkı azaltma şansını kaçıran Ankaragücü, 90+1’de Gboly Ariyibi ile durumu 3-2 yaptı ancak, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 63 puanlı lider Ankaragücü’nün, 1 maçı eksik en yakın rakibi Ümraniyespor ile arasındaki puan farkı 3’te kaldı. Altınord'nun puanı ise 41’e yükseldi.