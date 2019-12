-LİDER AC MILAN TÖKEZLEDİ FLORANSA (A.A) - 20.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftası 2 maç dışında tamamlanırken, haftanın ardından lider AC Milan ile takipçileri Napoli ve Lazio'nun arasındaki puan farkı 3'e düştü. Serie A'nın 17. haftasında FC Inter'in FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmasından dolayı Fiorentina ile maçını bu hafta sonu oynayamazken, dün akşam oynanması gereken Cenova derbisi Sampdoria-Genoa karşılaşması da kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu iki maç dışında diğer müsabakalar zamanında yapılırken, haftanın en dikkat çeken sonucu AC Milan'ın sahasında AS Roma'ya 1-0 boyun eğmesi oldu. Şampiyonluğun favorilerinden olan AC Milan, bu maçla 6 hafta aradan sonra ilk yenilgisini almış oldu. Lideri devirmenin sevincini yaşayan başkent ekibi, hem puan farkının daha fazla açılmasını önledi hem de kendi zirve tırmanışını sürdürdü. Bu sezonun flaş ekiplerinden olan Napoli sahasında ligin yeni ekiplerinden Lecce'yi tek golle devirdi ve Lazio'nun önünde ikinci sıranın bu haftaki sahibi oldu. Şampiyonluk yarışında adından sıkça söz ettiren Lazio da konuk ettiği Udinese'yi gollü geçen bir mücadelenin ardından mağlup etti ve lider AC Milan'ın puan kaybettiği haftayı avantajlı geçti. Sıralamada 4. basamakta yer alan Juventus ise Chievo ile deplasmanda berabere kalarak, liderin puan alamadığı haftada zirveye yaklaşma fırsatını tepti. Ligde bu haftaki maçlardan alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle: Cesena-Cagliari......: 1-0 AC Milan-AS Roma.....: 0-1 Lazio-Udinese........: 3-2 Bari-Palermo.........: 1-1 Catania-Brescia......: 1-0 Chievo-Juventus......: 1-1 Napoli-Lecce.........: 1-0 Parma-Bologna........: 0-0 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------- 1. AC Milan 17 11 3 3 29 13 +16 36 2. Napoli 17 10 3 4 26 17 +9 33 3. Lazio 17 10 3 4 24 16 +8 33 4. Juventus 17 8 7 2 32 17 +15 31 5. AS Roma 17 8 5 4 22 20 +2 29 6. Palermo 17 8 3 6 29 22 +7 27 7. FC Inter 15 6 5 4 20 14 +6 23 8. Sampdoria 16 5 8 3 18 13 +5 23 9. Udinese 17 7 2 8 21 21 0 23 10. Genoa 16 6 3 7 13 15 -2 21 11. Chievo 17 5 6 6 18 18 0 21 12. Catania 17 5 6 6 14 18 -4 21 13. Cagliari 17 5 5 7 14 15 -1 20 14. Bologna * 17 5 6 6 16 23 -7 20 15. Fiorentina 16 5 4 7 15 17 -2 19 16. Parma 17 4 7 6 14 20 -6 19 17. Cesena 16 4 3 9 11 20 -9 15 18. Brescia 17 4 3 10 12 21 -9 15 19. Lecce 17 4 4 9 16 34 -18 15 20. Bari 17 2 5 10 11 26 -15 11 Not: (*) Bologna'nın 1 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silindi. -GOL KRALLIĞI- 17 haftası geride kalan ligin gol krallığı yarışında zirveyi 10'ar gol kaydeden Napoli'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani ve Udinese'nin golcüsü Antonio Di Natale paylaşıyor. Yarışın ikinci basamağında 9'ar kez ağları sarsan 4 futbolcu bulunuyor. Bolognalı Marco Di Vaio, FC Interli Samuel Eto'o, Juventuslu Fabio Quagliarella, AC Milanlı Zlatan Ibrahimovic. Üçüncü basamakta ise 7'şer golle Cagliarili Alessandro Matri, AS Romalı Marco Borriello, Napolili Marek Hamsik ve Palermolu oyuncular Josip Ilicic ile Javier Pastore yer alıyor.