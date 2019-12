-LİDER AC MILAN KAÇIYOR, LAZIO KOVALIYOR FLORANSA (A.A) - 06.12.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftası bugün oynanacak bir maç dışında tamamlanırken, zirve ekipleri yollarına kayıpsız devam etti. Serie A'nın 15. haftasında rakiplerine oranla daha rahat bir maça çıkan lig lideri AC Milan, sahası San Siro'da Brescia'yı ağırladı. Lige bu sezon yükselen ve kümede kalmaya oynayan Brescia'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden AC Milan, bu galibiyetle bir kez daha ligin şampiyonluk favorilerinden olduğunu gösterdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, ligde bu sezon galibiyet sayısını çift basamaklı hanelere çıkartan ilk takım oldu. Ligde 15. haftanın en önemli maçında Lazio, sahası Roma Olimpiyat Stadı'nda FC Inter'i 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Güçlü rakibi karşısında altın değerinde bir galibiyet alan Lazio, aldığı 3 puanla lider AC Milan'ı takibini sürdürdü ve şampiyonluk yarışında ''Ben de varım'' dedi. İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez yönetimindeki FC Inter'in üzerindeki kara bulutlar ise bir türlü dağılmıyor. FC Inter, Lazio karşısında aldığı bu mağlubiyetle 6. sıraya kadar gerilerken, lider AC Milan'ın da 10 puan gerisinde kaldı. Mavi-siyahlı takım, İspanyol teknik adamla bu sezon çıktığı hiç bir büyük maçta henüz galibiyetle tanışmadı. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek, bu sezon Avrupa kupalarına erken veda eden Juventus ise Catania gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı ve bundan sonra lige asılacağının izlenimini verdi. Chievo'ya konuk olan başkent ekiplerinden AS Roma da ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine karşı bu üstünlüğünü koruyamayarak, 1 puana razı oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istikrarsız performansıyla zirveden iyice uzaklaşan AS Roma da son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Geçen hafta sahasında Chievo ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bu yüzden bir maç eksiği bulunan Bologna, haftayı Cesena galibiyetiyle kapamasına rağmen 3 puan alamadı. Hafta arasında Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Bologna'yı ödemediği vergiler nedeniyle puan silme cezasına tabi tuttu. 16 hafta sonunda ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de mağlubiyeti bulunan Bologna'nın puanı bu ceza sonrasında 17 iken 16 oldu. Bu akşam TSİ 21.45'te oynanacak Napoli-Palermo mücadelesi dışında, Serie A'nın 15. haftasında yapılan diğer karşılaşmalardan alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Lazio-FC Inter.........: 3-1 Chievo-AS Roma.........: 2-2 AC Milan-Brescia.......: 3-0 Cesena-Bologna.........: 0-2 Fiorentina-Cagliari....: 1-0 Lecce-Genoa............: 1-3 Parma-Udinese..........: 2-1 Sampdoria-Bari.........: 3-0 Catania-Juventus.......: 1-3 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------- 1. AC Milan 15 10 3 2 26 12 +14 33 2. Lazio 15 9 3 3 20 12 +8 30 3. Juventus 15 7 6 2 29 15 +14 27 4. Napoli 14 7 3 4 23 17 +6 24 5. Palermo 14 7 2 5 25 19 +6 23 6. FC Inter 15 6 5 4 20 14 +6 23 7. Sampdoria 15 5 8 2 18 12 +6 23 8. AS Roma 15 6 5 4 20 20 0 23 9. Genoa 15 6 3 6 13 14 -1 21 10. Chievo 14 5 5 4 15 13 -2 20 11. Udinese 15 6 2 7 17 17 0 20 12. Fiorentina 15 5 4 6 15 15 0 19 13. Catania 15 4 6 5 13 15 -2 18 14. Parma 15 4 6 5 13 17 -4 18 15. Cagliari 15 4 5 6 16 15 +1 17 16. Bologna * 14 4 5 5 14 19 -5 16 17. Brescia 15 3 3 9 11 20 -9 12 18. Cesena 15 3 3 9 10 20 -10 12 19. Lecce 15 3 3 9 13 31 -18 12 20. Bari 15 2 4 9 10 24 -14 10 Not: (*) Bologna'nın 1 puanı federasyon tarafından verilen ceza nedeniyle silindi. -GOL KRALLIĞI- Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesine yeni bir ortak geldi. Ligde bugüne kadar 9'ar gol atarak zirveyi paylaşan C Inter'in Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o ile Napoli'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'nin yanına Udinese'nin İtalyan golcüsü Antonio Di Natale de eklendi. Udinese'nin Parma'ya 2-1 kaybettiği maçta takımı adına tek golü kaydeden Di Natale, kendisini bu golle gol krallığı yarışının da zirvesine çıkarmış oldu. Gol krallığının ikinci sırasında 8'er gole imzasını koyan Bolognalı Marco Di Vaio, Cagliarili Alessandro Matri, Juventuslu Fabio Quagliarella ve AC Milanlı Zlatan İbrahimovic yer alıyor. Yarışın üçüncü basamağı ise şu an için tek bir isme ait. 16 hafta sonunda fileleri 7 kez havalandıran Palermolu Javier Pastore, gol krallığının zirvesinden iki gol uzaklıkta takibini sürdürüyor. -SERİE A'DA GELECEK HAFTA GREV VAR- Ligin 16. haftasının oynanıp oynanmayacağı Futbolcular Birliği (L'Aic) ve Serie A Kulüpler Birliği arasında devam eden yeni sözleşme şartları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle belli değil. L'Aic geçen hafta yaptığı açıklamada, 30 Kasım tarihine kadar bir anlaşmaya varılamamasından ötürü 11-12 Aralıkta oynanması gereken ligin 16. haftasında sahaya çıkmama kararı almıştı. Bu hafta içinde bu karar değişmezse Serie A'da 16. hafta maçları yapılamayacak.