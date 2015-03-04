Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Yiğit Bulut, 'lider' diye isimlendirdiği Erdoğan'ın yeni bir paradigma tanımladığını ve yürüdüğünü belirterek, "Lider 1800’lerden bugüne ilk defa üretim odaklı yeni bir ekonomik bir paradigma tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut'un Star gazetesinde "Bu oyun Türkiye’de tutmaz!" başlıklı yazısında şunları söyledi:

Birçok ülkede MİLLİ adımlar atan LİDERLER aynı oyunlara maruz kaldılar...Siyasal-Finansal manipülasyonlarla itibarsızlaştırılıp algı duvarları arasına hapsedildiler...

Son günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun süredir tanımladığı ÜRETİM paradigmasına karşı da aynı kalkışmayı görüyoruz... Doğalgaz indiriminin yansımamasından-benzin zammına, kur hareketlerinden-piyasa dinamiklerine kadar aynı oyunu oynamayı çalışanları görüyorum... Çok kolay absorbe edilebilecek düşük hacimli hareketleri SEYRDEN KURUM VE KURULUŞLAR da aynı resmin parçaları...

Efendiler, GÖRMEDİK SANMAYIN, KABAK gibi ortadasınız... KENDİNİZİ haklı çıkarma ihtirasınız o kadar büyük ki; Türkiye nasıl etkilenmiş önemli değil! Aynı mantık, GEZİ ve 17-25 Aralık Darbe süreçlerine de hakim değil miydi; Erdoğan gitsin de ne olursa olsun! “Erdoğan’sız Türkiye üstünde” bütünleşen koalisyon ve oynak-esnek parçaları! NOT EDİYORUZ!

Sevgili dostlar, tek bir cümle ile bu bölümü bitireyim; BU ÜLKEDE İSTİKRARIN TEK UNSURU VAR; ERDOĞAN... Ekonomide de bu kanıtlandı; 12 yıllık Başbakanlık döneminde finans piyasalarında tek manipülasyon-spekülasyona cesaret edemeyenlerin nedense bitleri kanlandı!

Sevgili dostlarım, bazıları algı operasyonu kapsamında aynı nakarata takılmışlar; X olmazsa böyle olur, Z olmazsa şöyle olur, böyle yaparsanız sonucuna katlanırsınız... Hep aynı tehdit, şantaj ve sadece 1980-2002 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1.5 trilyon dolar...

Bugün neden çıldırıyorlar? Tehdit, şantaj ve yaptırım mekanizmaları çalışmıyor da ondan... LİDER yeni bir paradigma tanımlıyor ve YÜRÜYOR!

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar... Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı 2008’den sonra YOLA KENDİ bildiğimiz gibi devam etmek... Sonuç ortada; o günlerde 22-25 bandında olan faiz 4,61’e kadar gerilerken tarihimizin “en noktalarını” test ettik...

Bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM... Türkiye’de de aynen böyle oldu LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve 12 yılda atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sevgili dostlarım, korkmayın! Rahat olun ama gevşemeyin ! Bir daha asla o kara günler, ekonomik-finansal manipülasyonlarla SİYASİ SONUÇLARIN elde edildiği denklemler geri gelmeyecek... Kurdukları KARA DÜZEN ayağa kalkamayacak şekilde yıkıldı ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin ürettiği, ürettiğinden hakkını aldığı yeni bir DENKLEM ve DÜZEN kuruluyor... Zorluklar yok mu? VAR! Var ama “en zor olan” geride kaldı...

Sonuç: Türkiye’nin “şımarık çocukları” sanıyorlar ki; BU DÜZEN böyle gider ve “havadan sudan FAİZ, komisyon... vs... adı altında trilyon dolarlar yine ceplerine iner...Bu yapı değişiyor, değişecek ve bölge ülkelerine de servis verebilen ve “yeni bir finansal düzen” oluşuyor, oluşacak...

Son söz: 2023, YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçecek... Yoldayız, birlikte hedefe varacağız... Korkmayalım, Gevşemeyelim ve hep birlikte çalışmaya devam edelim... İnanarak, sabredenler ULAŞACAK olanlardır...

Önemli not 1: Son günlerde dolar kuru üzerinden “koalisyon güçleri” yeni bir oyun sergiliyorlar!

Bazıları, kuru yukarı sürüp, oradan TL’ye geçme derdindeler, bazıları da kurun yükselmesinin siyasi sonuçlarının peşindeler. Açıklamalara ve konuşmalara dikkatli bakarsanız, neredeyse şunu söyleme noktasına geldiler; Cumhurbaşkanı olaya müdahale etti ortaya böyle bir sonuç çıktı...Doğalgaz indirimi de bundan dolayı vatandaşa yansımadı değil mi ! Sayın Cumhurbaşkanı, bizler, sizler, çocuklarımız, bu ülke, bu devlet, bu millet adına 1800’lerden beri gösterilemeyen sağlam bir duruşu sergiliyor! Aynı sağlamlık 1800’lerin başında yakalansaydı, bu topraklar soyulamazdı!

Önemli not 2: AŞAĞIDAKİ DOLAR-TL grafiğine çok dikkatli bakın!

HER ŞEYDEN ÖNCE DOLAR-TL DENKLEMİNİN RAHATSIZ EDİCİ BİR DURUM ALMAMASI MERKEZ BANKASI’NIN GÖREV ALANI İÇİNDEDİR. “FAİZİ İSTEDİĞİM GİBİ YÜKSEK TUTAMAZSAM, KUR BU HALE GELİR... Piyasada kurun 2.50 üstünü denediği bir önceki dönem ve son günlerin piyasa verilerine lütfen bakın. MB’nin piyasaya verdiği miktarın 4, 5, 6 en fazla 10 milyon üstünde talepler var. YANİ KUR ÇOK KÜÇÜK MİKTARLAR İLE bu seviyelere geliyor. TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ VE/VEYA CİDDİ TALEP YOK! Grafik çok açık “uç noktaları” atınca ortalama 2,30 seviyesinde kalıyor ve en sağda boş balon içinde kalan 2,30 bölgesi EN GEÇ 180 gün içinde yani Ağustos sonuna kadar test edilmesi beklenen bölge! Yaz aylarındaki dolar girişi artışı da bu teknik veriye eklenince TEMEL-TEKNİK uyumlu!

Önemli not 3: DOLAR KURU, TALEP-TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ VEYA TEMEL SORUNLAR YÜZÜNDEN YÜKSELMİYOR. BİRİLERİ SİYASAL-FİNANSAL KURGU PEŞİNDE VE BU KURGUNUN sonuçları “faizi yüksek tutmak isteyenlerin de” işine geliyor. Ortaya SEYREDEN bir MB ve KUR üstünden Sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği savaşı sabote edip SİYASAL İNTİKAM peşinde olanlar çıkıyor! “YÜKSEK KUR YÜZÜNDEN VATANDAŞA YANSIMAYAN DOĞALGAZ İNDİRİMİ” ŞARKISINI SÖYLEYEN KÖŞE YAZARLARI İBRETLİK DURUM!

Önemli not 4: “HAKLIYIZ” demek için bazıları SEYİR moduna geçmişler! MERKEZ BANKASI en güçlü regülatör olduğu gibi, GÜÇLÜ YAPILARI VE REZERVLERİ İLE Kamu Bankaları da “regülatör” olabilirler... Piyasayı neden MB gölgesinde seyrediyorlar, anlayabilmiş değilim!

ÖNEMLİ ÇAĞRI: LİDER, 1800’lerden bugüne ilk defa ÜRETİM odaklı yeni bir ekonomik bir PARADİGMA tanımlıyor... Bize düşen buna destek olmak...