"Lice'deki operasyonda ele geçirilen 22 araç bombalı saldırılarda kullanılacaktı" iddiası

Diyarbakır Lice’de PKK'ya yönelik operasyonlar dün tamamlandı. Operasyonlarda bomba yapımında kullanılan 20 ton amonyum nitrat ve bombalı eylemlerde kullanılacağı iddia edilen 22 lüks araç ele geçirildi.

23 Haziran’da başlatılan “Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik” ile 22 Haziran’da düzenlenen, “Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-1” operasyonları önceki gün tamamlandı.

Müşterek özel birlik operasyonunda 11 adet sığınak tespit edildi. Sığınakların içinde çok sayıda silah, mühimmat tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bomba yüklü araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen toplam 22 araç bulundu. Araçlardan birinin orijinal rengi beyaz olmasına rağmen fark edilmemesi için siyah renk ile kaplanmış olduğu tespit edildi.

Operasyon çerçevesinde yaklaşık 20 ton güçlendirilmiş, patlatılmaya hazır hale getirilmiş amonyum nitrat ele geçirildi. Yakalanan araç ve ele geçirilen amonyum nitrat miktarı göz önüne alındığında, büyük kentlere araçlarla yapılacak canlı bomba eylemi hazırlıkları önlenmiş oldu.

Öte yandan Diyarbakır Valiliği Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin 39 köyünde operasyonların tamamlanmasının ardından sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.