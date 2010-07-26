-LİCE'DEKİ MAYIN PATLAMASI ANKARA (A.A) - 26.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bu sabah meydana gelen olayda, iki askeri personelin yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde olayla ilgili şu bilgilere yer verildi: ''Diyarbakır ili Lice ilçesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından Lice-Kulp karayoluna döşenen el yapımı mayının askeri araçların geçişi esnasında patlaması sonucu, 1 Astsubay ve 1 Erbaş yaralanmıştır. Yaralı personel hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.''