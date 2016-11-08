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Lice'deki kalekol protestoları sırasında öldürülen Medeni Yıldırım davasının tek sanığına beraat!

Diyarbakır Lice’de kalekol yapımını protesto sırasında askerin açtığı ateşle hayatını kaybeden Medeni Yıldırım davasının tek sanığı beraat etti

08 Kasım 2016 17:55

Gezi Parkı eylemleri döneminde Diyarbakır Lice'de kalekol protestosu esnasında askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın davası Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın tek sanığı Adem Çiftçi hakkında mahkeme beraat kararını verdi.

Medeni Yıldırım davasının 3. duruşmasında ateş emri veren komutanın sanık değil tanık olarak ifade vermişti. Ayrıca dava hâkimi, sorumlu rütbelilerin sanık olarak yargılanması taleplerini reddetmişti.

Yıldırım’ın öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ön inceleme raporunda Karakol komutanın olay öncesi ve sonrasında gerekli tedbirleri almadığı tespiti yer almıştı. Raporda ayrıca mevzuatta tanımlanan ateşli silah kullanma şartlarının bulunmadığı, ateşli silah kullanma şartları ortadan kalktığı halde göstericilere karşı ateşli silah kullanılmasının hukuka aykırı ve cezai sorumluluk gerektirdiği belirtilmişti. 

 

 

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